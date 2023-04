Des milliers de Québécois qui sont privés d'électricité depuis 72 heures devront s'armer de patience, puisqu'Hydro-Québec aura besoin de plus de temps que prévu pour compléter le rebranchement de tous ses clients.

La société d'État a annoncé samedi matin que son objectif était de redonner l'accès à l'électricité à un million de ses clients d'ici dimanche soir. Cela représenterait 95 % des abonnés qui se sont retrouvés plongés dans le noir après le passage de la tempête de verglas qui a balayé le sud de la province mercredi.

Vendredi, le premier ministre François Legault avait mentionné que 95 % des abonnés seraient rebranchés d'ici samedi soir, mais Hydro-Québec a corrigé le tir samedi matin, rappelant que la situation «évolue» tous les jours.



Selon les plus récentes estimations d'Hydro-Québec, de 100 000 à 150 000 clients devront patienter jusqu'à lundi, voire «quelques jours» plus tard, avant d'être rebranchés.

«C'est difficile de dire en ce moment la journée précise où il n'y aura plus aucun client sans électricité», a mentionné en point de presse le directeur Contrôle du système énergétique d'Hydro-Québec, Maxime Nadeau.

«Une semaine de plus, ça serait très surprenant. Après lundi, quelques jours, peut-être. Ça va dépendre de l'évolution de la situation aujourd'hui (samedi) pour avoir une meilleure prévision demain (dimanche) matin.»

En mêlée de presse à Montréal, samedi après-midi, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a reconnu que la situation n'est pas facile pour les gens qui n'ont plus d'électricité depuis mercredi.

«On a appris des situations d'urgence, comme la pandémie, donc on a pu mettre des mesures en place pour répondre à leurs besoins, pour qu'ils puissent se réchauffer, alimenter leurs appareils électriques et même dormir à l'intérieur», a souligné M. Bonnardel lors de son passage au Centre Lasallien, qui sert de refuge temporaire dans le quartier Saint-Michel.

«On fait le maximum pour rendre la vie un peu plus agréable, mais je sais que toute personne veut être rebranchée le plus rapidement possible.»

Afin de soulager les régions les plus touchées, les marchés d'alimentation pourront rester ouverts dimanche, malgré le jour de Pâques. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé samedi matin que cette mesure exceptionnelle s'appliquera à Montréal, à Laval, en Montérégie, en Outaouais, dans Lanaudière et dans les Laurentides.

Il y a également 108 centres d'urgence qui ont ouvert leurs portes un peu partout dans les régions durement affectées par les pannes, a rappelé de son côté le ministre Bonnardel.

Phase plus complexe des opérations

Samedi après-midi, le bilan d'Hydro-Québec est passé sous la barre des 200 000 clients privés d'électricité,pour s'établir à 187 000 à 16h. Il s'élevait à 293 000 en début de journée.

La région de Montréal demeurait la plus affectée, surtout dans l'ouest de l'île, avec un peu plus de 125 000 abonnés privés de courant. Elle était suivie de la Montérégie (21 000), de l'Outaouais (20 000) et de Laval (16 000). La situation s'était beaucoup améliorée dans des Laurentides (3000) et dans Lanaudière (moins de 1000).

Même si des pannes peuvent s'ajouter à la liste après le passage de la tempête, Hydro-Québec a indiqué que la majorité des clients toujours sans courant samedi sont plongés dans l'obscurité depuis mercredi. Il est également possible qu'une résidence qui a retrouvé le courant le perde à nouveau, selon les différentes opérations des équipes sur le terrain.

Jusqu'à présent, la société d'État a rétabli le courant pour au-delà de 80 % des 1,1 million de foyers qui étaient affectés par une panne au plus fort de la crise.

Plus de 400 000 clients ont retrouvé l'électricité vendredi, tout comme ce fut le cas jeudi.

Cependant, le rythme de rétablissement du courant est appelé à ralentir pour les prochaines heures, même si Hydro-Québec déploie samedi 1500 travailleurs sur le terrain, un sommet cette semaine.

«On arrive à notre troisième journée. Dans les journées précédentes, on a travaillé à rétablir les tronçons principaux du réseau pour lesquels on était en mesure de rétablir un grand nombre de clients à la fois. On tombe maintenant dans la partie de notre plan de rétablissement où on va rétablir des pannes auxquelles moins de clients sont rattachés», a expliqué M. Nadeau.

«À partir de maintenant, le rythme de rétablissement va diminuer. Les pannes pourraient devenir, dans certains cas, plus longues à réparer, ou se trouver dans des secteurs plus difficiles d'accès.»

La météo plus clémente de samedi devrait toutefois faciliter les opérations des équipes sur le terrain, en plus du fait qu'il restera de moins en moins de branches encombrantes sur les fils électriques.

Attention aux intoxications

Le ministre Fitzgibbon a profité de sa présence au Centre de contrôle du réseau d'Hydro-Québec samedi matin pour rappeler l'importance de faire attention aux intoxications au monoxyde de carbone en cas de panne prolongée.

En date de samedi après-midi, Urgences-santé, qui dessert les territoires des îles de Montréal et de Laval, avait évalué 135 personnes en lien avec des intoxications au monoxyde de carbone, dont 102 ont dû être transportées à l'hôpital. Son bilan ne faisait état d'aucun décès et d'aucune vie en danger.

Vendredi, un homme de 75 ans est mort à l'hôpital de Saint-Eustache. Il avait été retrouvé inconscient dans sa résidence de Saint-Joseph-Du-Lac, alors qu'il y avait une génératrice qui fonctionnait dans le garage.

C'est «un décès de trop», a affirmé M. Fitzgibbon.

«Les barbecues sont bien dehors, il faut les laisser dehors», a-t-il martelé, appelant au passage les Québécois à la prudence lorsqu'ils s'approchent des branches d'arbres et des fils électriques.

Le monoxyde de carbone est un gaz particulièrement malin, puisqu'il est incolore et inodore. Il peut tout de même être très dangereux, puisqu'il peut prendre la place de l'oxygène dans le sang.

Sur Twitter, le ministère de la Sécurité publique a d'ailleurs rappelé l'importance de ne pas utiliser d'appareils à combustible à l'intérieur.

«Si vous utilisez une génératrice, placez-la à l'extérieur dans un endroit ventilé et loin des portes et des fenêtres», a-t-on aussi recommandé.