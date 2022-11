Le portail de recherche de places en garderie MaGarderie.com est inaccessible depuis plusieurs jours. Et alors que les pannes prolongées se sont multipliées ces derniers mois, des parents abonnés aux alertes payantes du site dénoncent le silence radio des gestionnaires de l’entreprise.

Utilisé comme babillard par de nombreux responsables de services de garde privés, le site web est une ressource populaire pour les parents qui cherchent une place pour leur bébé. Il est même devenu essentiel dans les régions où le réseau public peine à répondre à la demande.

«Ça fait au moins une semaine que je n’ai pas accès au site», déplore Penny, une résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu à la recherche d’une place pour son bébé de 7 mois en vue de son retour prochain au travail.

La jeune maman a payé une dizaine de dollars pour un abonnement mensuel lui permettant de recevoir chaque jour la liste des places disponibles dans son quartier.

Après quelques jours sans alerte, elle s’est rendue sur le site pour élargir son périmètre de recherche dans l’espoir de voir plus de places. Constatant que le site était inaccessible, elle a écrit un courriel aux administrateurs pour mettre fin à son abonnement.

«Ça fait une semaine que j’ai écrit et je n’ai toujours pas eu de nouvelles», dit-elle, avouant avoir peu d’espoir de revoir son argent.

Pannes à répétition

Sur la page Facebook de MaGarderie.com, de nombreux parents et responsables de service de garde font eux aussi part de leur exaspération face aux pannes répétées du site web.

«Le site ne fonctionne jamais, écrit Frédérique Hautcoeur, maman d’un petit bébé. J’ai payé pour avoir des notifs et je n’en ai jamais eu, ni de retour par email.»

«Je n’ai pas vu un site qui bug comme ça depuis le début des années 2000.» - Penny, maman à la recherche d'une place en garderie

À la fin de l’été, une panne majeure a par exemple rendu le site inaccessible pendant environ trois semaines. Mais le portail est instable depuis des mois, les pannes de courte durée étant monnaie courante depuis des mois. «Je n’ai pas vu un site qui bug comme ça depuis le début des années 2000», soupire Penny au bout du fil.

Et chaque fois, des usagers déplorent le peu d’information fourni par les gestionnaires.

«Une situation aussi importante pour des milliers de personnes et aucun suivi sur la situation, déplorait par exemple une maman sur Facebook en août. Il y a un grand manque de professionnalisme.»

La situation complique aussi la vie des responsables des services de garde comme Martine St-Amant, qui a l’habitude d’annoncer des places disponibles sur MaGarderie.com.

En août dernier, dans l’impossibilité d’afficher trois places sur le site, elle a craint de voir son revenu amputé de près de la moitié. Elle cherchait alors à combler une place poupon et deux places pour des enfants de 18 mois et plus.

«Pour les places poupons, c’est très facile de trouver quelqu’un, mais pour les plus vieux, il y a un peu moins de demandes», explique-t-elle.

«Je n’ai pas eu d’accessibilité au site pendant un mois, raconte l’entrepreneure de Lévis. J’allais voir tous les jours si c’était réparé. Je vous avoue que j’étais un peu stressée.»

La présidente de l’Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés, Julie Boisjoly a d’ailleurs confirmé à Noovo Info que la panne est un enjeu pour plusieurs de ses membres, qui doivent alors se contenter d’afficher leurs places sur les réseaux sociaux, un outil imparfait.

«C’est aberrant et décourageant», dénonce-t-elle, ajoutant que c’est une autre tuile qui s’abat sur des entrepreneures pour qui les deux dernières années ont souvent été difficiles. «Sans compter les parents qui peinent à trouver une place pour leur enfant et qui déboursent ce montant pour un site qui ne fonctionne pas.»

De son côté, MaGarderie.com a affirmé travailler à rétablir le problème actuel.

«Notre équipe travaille sur la problématique d'accessibilité au site. Merci de votre patience», a écrit le portail de recherche sur Facebook, lundi.

 

Gestionnaires introuvables

Noovo Info n’a pas été en mesure de rejoindre les personnes derrière le site MaGarderie.com, les courriels envoyés à l’organisation demeurant sans réponse. Aucune des sources du milieu de l’éducation à la petite enfance questionnées par Noovo Info ne semblait d’ailleurs savoir qui est derrière le portail de recherche.

La seule entreprise inscrite au registre des entreprises au nom de MaGarderie.com a été radiée d’office en 2002. Il a été impossible de savoir si le site est toujours géré par le même administrateur, un homme domicilié à Québec.

Noovo Info a contacté la nouvelle ministre de la Famille, Suzanne Roy, pour obtenir ses commentaires sur la situation, mais n’avait pas obtenu de réponse au moment de publier ces lignes.