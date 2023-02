Les audiences publiques du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) en vue du projet d’agrandissement du parc national du Mont-Orford ont débuté mardi soir, à Orford.

Bien que plusieurs citoyens et organismes se réjouissent quant à protection et l’agrandissement de plus de 45 km2 du parc national, des questions demeurent quant à la décision d’exclure le lac Larouche, propriété privée appartenant à Bombardier Produits récréatifs (BRP).

Le lac Montjoie, visé par le projet d’agrandissement, inquiète également certains résidents du secteur, alors qu’on croit développer des activités récréotouristiques en lien avec le bien-être.

De plus, le projet d’agrandissement vise à installer un nouveau camping dans une ancienne carrière se trouvant au nord du territoire et dans la zone Brompton. Des résidents craignent que ce projet nuise au ruisseau Ely.

Les responsables tiennent donc une séance d’informations quant au projet et les mémoires seront déposées à compter du mois d’avril. Une visite publique est prévue mercredi afin de montrer à la population les endroits concernés par le projet d’agrandissement.

