Des enquêteurs français ont fouillé les quartiers généraux des organisateurs des Jeux olympiques de Paris, mardi, dans le cadre d'une enquête sur un cas possible de corruption, selon le bureau du procureur des finances nationales.

Le comité organisateur des Jeux de Paris a affirmé dans une déclaration qu'une fouille était en cours dans leurs bureaux de la banlieue de Saint-Denis, et que «Paris 2024 coopère avec les enquêteurs pour faciliter leurs recherches». Aucun autre commentaire ne sera émis.

Les Jeux de Paris deviennent les troisièmes Jeux d'été consécutifs à être sujets d'une enquête par les autorités anticorruption.

Des allégations de pots de vin associés aux Jeux de Rio de 2016 et de Tokyo en 2021 ont forcé le départ de plusieurs membres du Comité international olympique.

Un représentant du bureau du procureur national a affirmé mardi que les fouilles étaient liées à deux enquêtes préliminaires associées aux Jeux de Paris qui n'avaient pas encore été rendues publiques. Le représentant ne peut être nommé publiquement en raison de la politique du bureau du procureur.

Selon le quotidien Le Monde, des fouilles ont aussi eu lieu dans les bureaux des organisations responsables des infrastructures olympiques et dans les quartiers généraux de plusieurs entreprises et firmes de consultation associées à l'organisation des Jeux.

Une des enquêtes a débuté en 2017 — l'année quand le CIO a choisi Paris comme ville hôtesse des Jeux de 2024. Elle a comme objectif de déterminer s'il y a eu des détournements de fonds publics et du favoritisme, en plus de se pencher sur des inquiétudes associées à un contrat non spécifié par les organisateurs des Jeux de Paris, a indiqué le bureau du procureur.

L'autre enquête a commencé en 2022 après un contrôle de l'Agence française anticorruption. Cette enquête concerne des cas suspects où il y aurait eu des conflits d'intérêts et du favoritisme au moment de conclure des contrats entre le comité organisateur et Solideo, une entreprise responsable des installations olympiques.

Les Jeux olympiques de Paris auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024.