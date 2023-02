Les adversaires du Super Bowl LVII, qui se déroulera le 12 février prochain, sont désormais connus. Les partisans respectifs des Chiefs de Kansas City et des Eagles de Philadelphie ont déjà leur théorie sur l’équipe qui sera couronnée championne, mais qu’en disent les experts ?

Le site web spécialisé dans l’analyse de données FiveThirtyEight prévoit que les Chiefs ont 57 % de chances de l’emporter face aux Eagles. Rappelons que pas plus tard qu’en décembre dernier, le site avait eu raison en donnant la victoire à l’Argentine lors de la dernière Coupe du monde de soccer.

FiveThirtyEight précise que sa prédiction est basée sur 50 000 simulations de la saison et mises à jour après chaque match et que son modèle utilise les cotes Elo (une mesure de la force basée sur les résultats en tête-à-tête et la qualité de l'adversaire) pour calculer les chances des équipes de gagner leurs matchs de saison régulière et de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Chez les médias

L’hebdomadaire sportif américain Sporting News mise également sur une victoire des Chiefs au compte de 31-28. «Il s'agit du quatrième voyage d'Andy Reid au Super Bowl en tant qu'entraîneur-chef, et cette expérience sera payante, surtout au quatrième quart. Kansas City gagne […] dans un fantastique Super Bowl à la hauteur des attentes», statue le média.

Kansas City ne fait cependant pas l’unanimité. Le média sportif The Athletic considère quant à lui les Eagles comme étant «légèrement favoris».

Même son de cloche chez la chaîne ESPN, qui donne à l’équipe de Philadelphie 50,1 % de chances de gagner. Selon le média, les Eagles présenteraient l'alignement le plus complet de la National Football League.

Du côté des paris sportifs

Chez le site de paris sportifs Bet99, ce sont les Eagles qui sont favoris, avec une cote de -120, tandis que les Chiefs affichent une cote de 105. Ainsi, il faudrait parier 120 $ sur une victoire de Philadelphie pour espérer gagner 100 $, tandis qu’une mise de 100 $ sur Kansas City permettrait de gagner 105 $.

Du côté de Mise-O-Jeu, les Eagles sont également favoris, avec une cote de 1,65, contre 2,00 pour les Chiefs. Une mise de 100 $ pour les Eagles rapporterait ainsi 165 $, tandis que la même somme en faveur d’une victoire des Chiefs rapporterait 200$.

Selon Renaud Dugas, porte-parole et chef de service des relations de presse de Loto-Québec, dont Mise-O-Jeu est la popriété, les cotes ne devraient pas vraiment bouger d'ici au 12 février. «Elles pourraient changer si un joueur important se blesse dans les pratiques précédant le Superbowl. La météo est aussi un élément qui peut jouer sur les cotes, mais cela est beaucoup plus rare étant donné que la finale a généralement lieu dans les États du sud ou dans un stade couvert», a-t-il ajouté.

Il sera possible de regarder l'affrontement Chiefs-Eagle sur RDS dès 18h30.