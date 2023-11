Québec opte pour des «mesures ciblées» afin notamment d'améliorer l’accès au logement et pour lutter contre l’itinérance, a dévoilé mardi le gouvernement Legault dans sa très attendue mise à jour économique. Les Québécois ne recevront toutefois pas de nouveau chèque pour faire face au coût de la vie en hausse, a confirmé le ministre des Finances Eric Girard.

Parmi les principales mesures, Québec entend verser 1,8 milliard de dollars sur cinq ans afin de construire 8000 logements abordables parmi lesquels 500 seront dédiés aux personnes en situation d’itinérance. Ottawa doit financer la moitié du montant, selon l’entente conclue en octobre.

Le ministre Girard était de passage au bulletin Noovo Info 17 animé par Marie-Christine Bergeron mardi afin de revenur sur la dernière mise à jour économique. Voyez l'entrevue dans la vidéo liée à l'article.

Le programme d’allocation-logement, qui vient en aide aux ménages «à plus faible revenu» sera également bonifié.

Au moins 145 millions de dollars seront ajoutés dans les aides pour les personnes en situation d’itinérance et dans la bonification de l’aide alimentaire. De cette somme, 124 millions $ serviront à lutter contre «la hausse préoccupante» de l’itinérance. Les 21 millions de dollars restants seront distribués à cinq organismes qui offrent des services d’aide alimentaire, dont 10 millions $ qui iront directement au réseau des Banques alimentaires du Québec, qui nécessitait toutefois 18 millions $.

«S'il manque 8 millions $, il va nous faire plaisir de les trouver», a cependant lancé le ministre Girard lors de la période des questions en milieu d'après-midi.

Voyez le récapitulatif de Simon Bourassa ci-dessous:

De l'aide pour les entreprises et de l'argent pour la transition climatique

Notons que le gouvernement Legault injectera 961 millions de dollars dans le soutien de la transition climatique pour, entre autres, mieux s’adapter aux changements du climat et leurs effets.

Près de 1 milliard de dollars seront accordés pour favoriser l’investissement et l’innovation des entreprises. Cette mesure prendra la forme d’un crédit d’impôt bonifié.

Dès le 1er janvier 2024, les contribuables pourront aussi bénéficier d’une indexation de 5,08 %, par exemple des prestations d’aide sociale et de l’Allocation famille. Le taux d’inflation en septembre était de 4,8 % et on s’attend à ce qu’il tombe à 2,7 % en 2024.

Également, la prestation d’aide sociale de base pour une personne seule passera de 8700 $ à 9144 $, une hausse de 444 $. Le montant maximal de l’Allocation famille passera de 2782 $ à 2923 $, soit 141 $ de plus.

De plus, 329 millions $ seront investis dans la formation en construction. Comme annoncé par le premier ministre François Legault, des formations accélérées et rémunérées seront offertes dans cinq domaines prioritaires.

La mise à jour économique confirme également que 265 millions $ seront déboursés pour éponger une partie des déficits des sociétés de transport.

La panoplie de mesures annoncées totalise des investissements de 4,3 G$.

Les six prochains mois seront «très difficiles»

Le ministre Girard confirme que les prévisions de la croissance économique sont revues à la baisse pour 2024. L'inflation et l'augmentation prolongée des taux d'intérêt sont les principales causes de la révision.

«Le PIB réel devrait augmenter de seulement 0,7 % en 2024. Il s’agit d’une révision à la baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport à la prévision de mars 2023», indique Québec.

«Nous ne sommes pas en récession, mais certainement dans une période extrêmement difficile que l’on peut qualifier de stagnation […] Les six prochains mois seront très difficiles», a avoué M. Girard lors d'un point de presse lors de laquelle il a qualifié son approche de «prudente.»

On estime que le retour à l'équilibre budgétaire sera atteint en 2027-2028. On soutient par ailleurs que l'objectif de réduire le poids de la dette nette à 30 % du PIB d'ici 2037-2038 est maintenu.

François Legault perd le contrôle «big time» des finances publiques

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a vivement critiqué mardi la gestion des finances publiques du gouvernement Legault et demande une commission parlementaire afin d’entendre le ministre des Finances Eric Girard et la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel.

M. Tanguay estime que les parlementaires doivent se pencher sur les finances publiques lors d'une commission parlementaire «parce que François Legault est en train de perdre big time le contrôle».

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a salué certaines mesures «satisfaisantes», mais a toutefois souligné que le gouvernement a un «angle mort» dans la kyrielle d’annonces faites ce mardi, soit l’accès à la propriété pour les premiers acheteurs.

De l’avis de la porte-parole de Québec solidaire (QS) en matière d’administration gouvernementale et pour le Conseil du trésor, Christine Labrie, le gouvernement n’agit pas avec assez d’empressement sur plusieurs enjeux. «Comme vous le savez, il y a des feux à éteindre partout actuellement, en logement, sur le marché de l’immobilier, en itinérance, dans le transport en commun. Et qu’est-ce que la CAQ fait, actuellement ? Ils attendent qu’il pleuve», a-t-elle réagi.

Pas de nouveau chèque d'aide

Le gouvernement Legault a déjà distribué à la population des chèques de 500 $ au printemps 2022, puis de 400 $ à 600 $ à l'automne de la même année. Près de cinq millions de Québécois ont bénéficié cette année d'une baisse d'impôt.

En prenant connaissance la semaine dernière d'un sondage qui lui était défavorable, François Legault avait laissé planer la possibilité d'une aide supplémentaire, ce qui ne se concrétisera pas. «Les Québécois actuellement souffrent beaucoup de l'augmentation des prix. Je vais essayer de voir comment je peux mieux les aider», avait-il pourtant déclaré.

Avec des informations de Simon Bourassa pour Noovo Info et Caroline Plante, La Presse canadienne.