Emploi et Développement social Canada affirme qu’une personne qui a fait une demande en personne, dans un site spécialisé, pour l’obtention de son passeport devrait dans 98% des cas le recevoir dans un délai de 10 jours ouvrables.

Pour les autres procédures, les centres de Service Canada arriveraient en ce moment à fournir un passeport canadien dans un délai de 40 jours ouvrables pour 82% des demandes.

Les délais de traitement sont beaucoup plus longs actuellement pour obtenir ou renouveler son passeport. Emploi et Développement social (EDC) Canada affirme que la hausse des demandes pour les services de passeport est en cause.

Mila Roy, du bureau des relations avec les médias chez EDC, précise que le personnel des Centres Service Canada partout au pays «fait d’immenses efforts afin de s’assurer que tous ceux qui ont des plans de voyages soient priorités et reçoivent leur passeport avant la date du départ».

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, Service Canada a délivré 363 000 passeports. Ce nombre a grimpé à plus de 1,2 million de passeports pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

La prévision totale pour 2022-2023 est de 3,6 millions à 4,3 millions demandes de passeport.

Des efforts

Pour contrer les files et les délais d’attente, Service Canada a embauché 600 nouveaux employés pour aider au traitement des demandes de passeports en plus d’ouvrir plus de comptoirs de réception des demandes de passeport dans 303 Centres Service Canada. Certains Centres Service Canada sont également ouverts le samedi pour la prestation de services de passeport.

Parmi les solutions, on retrouve également de nouveaux centres de traitement et une nouvelle technologie de gestion et de traitement de la charge de travail.

Service Canada a aussi élargi le processus de renouvellement simplifié des passeports. Les Canadiens peuvent désormais profiter du processus simplifié pour renouveler un passeport expiré, à condition qu’il ait été délivré au cours des 15 dernières années. Le processus simplifié est également offert aux personnes dont le passeport a été perdu, volé ou endommagé.

Soyez prévoyant

Service Canada invite tout de même les Canadiens à s’assurer d’avoir un passeport avant de prendre des engagements de voyage.

Ceux qui ont besoin d’un passeport dans les trois à 45 jours ouvrables doivent en faire la demande en personne dans l’un des 35 bureaux de passeport spécialisés et avoir en main une preuve de voyage ou la raison de celui-ci.

Ceux qui ont besoin d’un passeport dans les deux jours ouvrables doivent se rendre dans le bureau de passeport spécialisé le plus près (Centre Service Canada – Services de passeport) qui offre le service de retrait urgent. Une preuve de voyage est requise dans ces cas.