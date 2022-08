La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, décourage les gens de faire de faux plans de voyage juste pour éviter la file d'attente de ceux qui attendent un passeport.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Karina Gould a déclaré avoir entendu de manière anecdotique que certaines personnes pourraient réserver un voyage imminent afin de faire remonter leur demande de passeport dans la liste, bien qu'elle ne pense pas que le problème soit répandu.

Alors que les bureaux des passeports trient les demandes et se frayent un chemin à travers l'important arriéré - causé par une vague d'intérêt pour les voyages internationaux après plus de deux ans de la pandémie de COVID-19 - ceux qui ont des besoins de voyage imminents ou urgents peuvent montrer des preuves de plans de voyage à venir et obtenir leur passeport rapidement.

«Ce n'est pas quelque chose que nous avons entendu se produire dans tous les domaines, mais bien sûr, si c'est le cas, je le déconseille complètement, car cela exacerbe un système déjà débordé», a déclaré Gould à CTVNews.ca lundi.

«Je serais très déçue si quelqu'un décidait de le faire, car c'est très injuste pour les gens qui ont fait toutes les bonnes choses», ajoute-t-elle.

La ministre a déclaré qu'il faudrait «des ressources considérables» pour payer un voyage juste pour l'annuler dans l'espoir de bousculer la file d'attente pour un passeport. Elle a également déclaré que les temps d'attente dans les bureaux des passeports eux-mêmes avaient été considérablement réduits et étaient largement revenus à la normale.

«Il n'y a vraiment pas besoin de faire quelque chose comme ça», a déclaré Gould.

Pourtant, de nombreux Canadiens ont déclaré avoir attendu des mois pour obtenir leur passeport, avec de longs délais d'attente pour ceux qui envoient leurs demandes par la poste.

«Nous faisons des progrès constants», a déclaré Gould.

Kevin King, président national du Syndicat des employés nationaux à l'Alliance de la Fonction publique du Canada et qui représente des centaines d'agents des passeports, a déclaré qu'il n'était pas sûr du nombre de personnes qui essayaient de manipuler le système, mais qu'«une, c'est trop».

«Je pense que la grande majorité des Canadiens ne jouent pas avec le système», a-t-il déclaré à CTVNews.ca lundi.

«Mais j'ai un message pour ceux qui le font: ils mettent en danger les moyens de subsistance des agents des passeports que nous représentons, et ils mettent en danger des clients frustrés qui font la queue pour des raisons légitimes.»

