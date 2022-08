Perte de poids, stimulateur de libido, remède à la gueule de bois. Pour 250$, un nombre croissant de cliniques à Montréal proposent des injections de vitamines par intraveineuse avec la prétention d’améliorer rapidement votre santé. Mais les experts jugent le traitement inefficace et non scientifique.

Quelques jours avant le Grand Prix de Montréal, Angela Price partage un cliché sur Instagram à ses quelque 200 000 abonnées. Elle y reçoit dans les veines un liquide jaunâtre grâce à un cathéter inséré dans son bras gauche.

Crédit: Une Story Instagram publiée par Angela Price en juin 2022 faisant la promotion des injections de vitamines. (Instagram)

«Si vous avez besoin d’un boost pour le week-end, consultez [cet établissement]», écrit-elle.



Surnommé « thérapie IV », ce soluté jaune est en fait un cocktail de plusieurs vitamines contenant aussi des doses de minéraux et d’acides aminés, selon les descriptions officielles.

À l’image des vedettes américaines, les influenceurs et vedettes québécois sont de plus en plus nombreux à partager des photos de leur « thérapie » sur les réseaux sociaux.

Ces solutés «peuvent produire des effets puissants semblables à ceux des médicaments, mais sans leurs effets secondaires», peut-on lire sur la version anglaise du site Web de la clinique DermaMode.

Le traitement d’une durée de 45 minutes pourrait permettre de «reconstituer votre corps après une nuit de consommation d’alcool», écrit en ligne le Drip Bar Mtl.

La IV Clinic, aussi située dans la métropole, indique que l’injection «originale» vous aiderait à «combattre un système immunitaire affaibli et vous ramener à la vie.»



Des affirmations contestées par plusieurs spécialistes du domaine médical qui estiment que ces traitements — bien souvent onéreux — risquent aussi fort bien d’être inefficaces pour la grande majorité des clients. Ils estiment qu'il est grand temps de mieux encadrer l’industrie des produits naturels au Québec. (voir plus bas).

Ces cliniques précisent toutefois ne faire «en aucun cas de promesses médicales.»

Un propriétaire convaincu

La clinique GoTestRapide a accepté de recevoir l’équipe de Noovo Info dans ses bureaux de Montréal afin de démystifier le phénomène et d’aborder ses limites scientifiques.

Crédit: Daniel Selcer, propriétaire de la clinique GoTestRapide soutient que les injections sont efficaces. (Joris Cottin / Noovo Info)

«Avec la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés à leur santé, ainsi qu’à leur bien-être, et la thérapie IV, c’est un excellent type de traitement», assure sans hésitation son propriétaire, Daniel Selcer.

Grâce à la promotion de certains influenceurs, son entreprise gagne en popularité et reçoit jusqu’à présent plus d’une cinquantaine de clients par semaine.

Une cliente croisée lors du passage de Noovo Info explique avoir appris l’existence du traitement sur les réseaux sociaux. Une infirmière était sur place pour réaliser et superviser la manœuvre médicale.

«Je suis atteinte de la maladie de Crohn et en lisant ça, je me suis dit que c’était une bonne idée que de l’essayer. […] Je me sens bien et reposée», assure la dame.

La majorité des clients de GoTestRapide n’ont toutefois aucun problème de santé.

«Certains viennent pour des problèmes de peau, pour de la perte de poids ou encore, car ils sont fatigués en raison du décalage horaire», énumère M. Selcer, affirmant que chaque client obtient préalablement une prescription d’un médecin affilié à l’entreprise.

«Avec l’intraveineuse, c’est directement dans le sang et vous allez recevoir entre 90% et 100% des vitamines dans le corps», avance l’homme d’affaires.

Interrogé quant aux nombreux avis défavorables des experts, Daniel Selcer demeure convaincu de l’efficacité des produits offerts à sa clinique. Du même souffle, il reconnaît que les études scientifiques étayées manquent pour appuyer tous ses propos.

«C’est quelque chose de très nouveau et, dans ce contexte, il n’y a pas beaucoup de données là-dessus. […] Ça existe aussi depuis des années aux États-Unis et maintenant ça continue simplement ici au Canada», dit-il.

«Il y a toujours des sceptiques à chaque fois qu’il y a un nouveau type de traitement. On l’a vu avec la pandémie, les vaccins et les tests», ajoute-t-il.

Avant notre passage, le site Web de GoTestRapide, indiquait que la thérapie permettrait de «soulager instantanément vos besoins en matière de santé et de bien-être.»

Questionné sur le choix du mot «instantané», le propriétaire avouait ne pas être au courant. La mention a disparu du site Web à la suite de notre entrevue.

Désinformation médicale

Noovo Info a demandé à une série d’experts de se pencher sur le phénomène afin d’analyser sa pertinence et son efficacité réelle.

Tous sont sans appel : si vous n’avez aucun souci de santé ni carence en vitamines, ces injections «ne donneront pas grand-chose» et les effets ressentis par certains pourraient bien être liés au phénomène du placebo.

Crédit: Le vulgarisateur scientifique Dr Christopher Labos compare les injections de vitamines à de « l'urine dispendieuse ». (Joris Cottin / Noovo Info)

«Il y a vraiment une déconnexion entre la science et les bénéfices que les gens pensent avoir avec ces traitements de vitamines», avance le Dr Christopher Labos.

Il y a quelques années, le vulgarisateur scientifique s’était intéressé au sujet dans la foulée de l’ouverture de plusieurs cliniques à Toronto.

«Je me disais déjà à l’époque qu’un jour, on verrait la même chose à Montréal. […] La crainte n’est pas vraiment qu’il y a un grand danger pour le public, mais le monde va vraiment gaspiller leur argent sans raison», affirme l’animateur de Body of Evidence, un podcast sur la désinformation médicale.

Certaines des vitamines présentes dans ces produits risquent fort bien d’être rapidement excrétées par le corps du client une fois le traitement terminé.

«Je dis parfois en blague qu’avec ces vitamines on obtient de l’urine dispendieuse», lance-t-il.

Le président de l’Ordre des Pharmaciens du Québec, Bertrand Bolduc, réprime à son tour sévèrement les entreprises, tout comme les influenceurs qui font la promotion de ces produits.

«Quand ça semble trop beau pour être vrai, c’est probablement trop beau pour être vrai, résume M. Bolduc. Les revendications de ces entreprises sont inacceptables et définitivement pas soutenues par des évidences cliniques.»

«Si ça fonctionnait vraiment, ce serait déjà offert dans tous les hôpitaux ou les cliniques médicales. […] La meilleure façon d’évaluer vos problèmes de santé, c’est d’en parler à un vrai professionnel de la santé », rappelle-t-il.

La présidente de l’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec, Paule Bernier, est elle-même clinicienne spécialisée en alimentation parentérale, soit par voie intraveineuse.

«Jamais nous utilisons cette voie s’il y a possibilité d’utiliser la voie orale, confirme-t-elle. L’Ordre est d’avis que de telles chimères entretiennent les sentiments d’échecs qu’ont plusieurs personnes qui ont recours aux produits dits miracles. Pour des personnes vulnérables, cela peut aggraver une condition.»

Des alternatives accessibles et peu coûteuses sont à la portée de main de tous : boire de l’eau, équilibrer sa diète, manger des fruits, consulter des spécialistes.

Les experts cités dans cet article sont unanimes : l’industrie des produits naturels doit être mieux règlementée par Québec.

«Si on utilise quelque chose pour le traitement de la santé, on devrait exiger des preuves pour qu’on puisse le donner aux patients», croit le Dr Labos.

L’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec demande depuis plusieurs années à l’Office des professions que soit réservée la détermination des plans de traitement nutritionnels aux diététistes-nutritionnistes.

«Les activités doivent être basées sur la science et notre formation initiale et continue fait en sorte que sont évités les préjudices envers les patients», croit sa présidente.