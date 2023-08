Au terme d'un match inégal de part et d'autre, l'Américaine Jessica Pegula s'est qualifiée pour la finale du simple féminin de l'Omnium Banque Nationale grâce à une victoire de 6-2, 6-7-(4), 6-4 face à la Polonaise Iga Swiatek, samedi après-midi.

Cette première de deux demi-finales sur le court central du stade IGA était particulièrement prometteuse quand on considère qu'elle réunissait la numéro un mondiale, en Swiatek, et la joueuse classée au troisième rang, en Pegula.

Or, pendant deux heures 30 minutes, les spectateurs ont plutôt été transportés dans une balade en montagnes russes.

Qu'à cela ne tienne; Pegula était heureuse de renverser celle qui domine le classement du tennis féminin depuis avril 2022.



«C'est toujours un plaisir de battre la numéro 1 mondiale et aussi d'arriver en finale. C'était un très bon match, difficile, avec des hauts et des bas. Je suis contente d'avoir contrôlé mes nerfs à la fin», a décrit Pegula.

Étonnamment, les deux joueuses ont eu toute sorte d'ennuis à protéger leur service.

Les statistiques ne mentent pas; Swiatek a fait face à 19 balles de bris et a perdu son service 11 fois. Pegula n'a pas fait tellement mieux à ce chapitre, avec 12 chances de bris accordées et huit services perdus.

«Je ne sais pas pourquoi cette semaine en particulier toutes les joueuses semblent avoir des difficultés, même des joueuses considérées comme les meilleures serveuses sur le circuit. C'est bizarre. Les conditions, peut-être, quand la balle vole. Il y a du vent qui tourne», a mentionné Pegula.

Au-delà de son jeu irrégulier au service, Swiatek a aussi commis beaucoup de fautes directes tout au long du duel. Dans certains cas, la balle tombait loin à l'extérieur des lignes, quelque chose d'inhabituel chez elle.

«L'intensité du match a été très élevée et je n'ai pas bien commencé. Nous nous sommes mutuellement pris notre service dans les premières minutes, mais ensuite elle m'a vraiment bousculée», a d'abord analysé Swiatek.

«Je devais changer quelque chose. Ça a marché, mais au troisième set, je ne sais pas ce qui est arrivé au moment où je menais. Je dois revoir ce match pour analyser ce qui s'est passé», a renchéri la Polonaise âgée de 22 ans.

Le dernier de tous ces bris est survenu lors de ce qui allait devenir le jeu final du match, lorsqu'un coup droit en croisé de Swiatek a abouti dans le corridor du double.

Il est venu couronner une remontée de Pegula, qui a gagné les quatre derniers jeux.

Pegula a ainsi signé une troisième victoire en huit duels en carrière contre Swiatek. De plus, elle a vengé la cinglante défaite de 6-3, 6-0 qu'elle avait subie face à Swiatek en finale du tournoi de Doha, le 18 février dernier.

En finale, dimanche, Pegula affrontera la gagnante de l'autre demi-finale, prévue en début de soirée, entre Elena Rybakina et Liudmila Samsonova.

Ce match devait s'amorcer à 18h. Toutefois, des précipitations qui ont commencé à s'abattre sur le site un peu avant 18h, et sans cesse pendant plus de deux heures, ont forcé le report de ce duel à dimanche après-midi, à 13h30.

Pour Pegula, il s'agira par ailleurs d'une première présence en finale à l'Omnium Banque Nationale, après des éliminations en demi-finale en 2021 et 2022.

«J'espère qu'elle me portera bonheur, a lancé Pegula au sujet de cette première présence en finale. Et que je pourrai gagner le tournoi.»

«J'ai toujours bien joué ici, j'ai perdu des matchs serrés en demi-finale. J'ai perdu une fois contre (Simona) Halep et une fois contre (Camila) Giorgi. Et elles ont toutes les deux gagné le tournoi ensuite. J'espère que cela veut dire que ce sera mon tour dimanche.»

Qui aurait pu imaginer pareil début de match alors que deux des trois meilleures joueuses au monde ont été victimes de bris lors des cinq premiers jeux du set initial?

«Nous retournons très bien toutes les deux, c'est peut-être pour ça. Mais c'est dur à dire. On se mettait la pression avec les retours, c'est peut-être l'explication», a avancé Swiatek.

Pegula a mis fin à la séquence en balayant les quatre points à son service lors du sixième jeu.

Swiatek n'a pas été en mesure de l'imiter. Habituellement très chirurgicale dans la précision de ses frappes, la Polonaise a accumulé les fautes directes et elle a cédé un quatrième bris en autant de jeux.

Forte d'une confortable avance de 5-2, Pegula a bouclé la première manche après 38 minutes d'action, ponctuant le tout de son troisième as du match.

Au retour d'une visite au vestiaire, Swiatek a recommencé à ressembler à la numéro un mondiale qu'elle est.

Elle a amorcé le deuxième set en gagnant son service pour la première fois, assez aisément, et a aussitôt ajouté un bris en gagnant les quatre points au service de Pegula.

Cette tendance n'a pas vraiment duré. Swiatek a concédé quatre autres bris de service lors du deuxième set. Toutefois, Pegula a elle aussi été victime de quatre bris de service, de sorte que les deux joueuses se sont retrouvées dans un bris d'égalité.

Face à un recul de 2-4 et en danger de subir l'élimination, Swiatek a trouvé le moyen de gagner ce bris en allant chercher les cinq derniers points de ce jeu décisif, dont les deux derniers au service de Pegula.

Le dénouement de cette deuxième manche a semblé ébranler l'Américaine, qui a perdu les deux premiers jeux de la troisième manche.

Mais c'était mal connaître la ténacité de Pegula.

Two of the finest competitors out there 🤝@JPegula | @iga_swiatek | #NBO23 pic.twitter.com/whRKAmpfOa