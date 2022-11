La pénurie de main-d'oeuvre frappe durement les entreprises manufacturières du Québec. L'Enquête 2022 sur les impacts de la pénurie de main-d'oeuvre de Manufacturiers et Exporteurs du Québec (MEQ) dévoile que les entreprises manufacturières du Québec ont perdu 7 milliards de dollars faute de travailleurs.

Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ, précise qu'il est question de 4 milliards de dollars en contrats refusés et en retards accumulés et 3 milliards de dollars en investissements retardés ou annulés.

L'étude du MEQ met en lumière le fait qu'il manque 32 000 postes vacants à travers le Québec, un sommet.

«Les entreprises ont en moyenne 42 postes à combler chacune. Les domaines les plus touchés sont la fabrication de matériel de transport, la fabrication de machine et la fabrication d'aliments. Les régions où l'on retrouve le plus de postes à combler sont la Montérégie, Chaudière-Appalaches et Montréal», précise Mme Proulx.

Recrutement international

L'Enquête 2022 sur les impacts de la pénurie de main-d'oeuvre de Manufacturiers et Exporteurs du Québec indique que 70% des entreprises du Québec se tournent vers le recrutement international pour pallier les besoins de main-d'oeuvre, mais elles sont confrontés à beaucoup d'obstacle dont la complexité des processus, les délais et les coûts ainsi que le manque de ressources pour accueillir les travailleurs étrangers.



Manufacturiers et Exportateurs du Québec évalue à 17 le nombre moyen de postes à comble par entreprise pour les travailleurs étrangers temporaires. Les régions qui recherchent le plus de travailleurs sont Chaudière-Appalaches et la Capitale nationale.

Les professionnels les plus recherchés sont, dans l'ordre, des opérateurs, des ingénieurs, des journaliers, des mécaniciens, des techniciens, des soudeurs, des électromécaniciens, des machinistes et des manoeuvres.

Véronique Proulx précise que 50% des entreprises à la recherche de main-d'oeuvre offrent un salaire variant de 20$ à 29$ de l'heure.

«Malgré de bons salaires et des professions convoitées, nous avons de la difficulté à combler les postes», précise-t-elle.

Aller voir ailleurs

Donnée étonnante et inquiétante selon le MEQ, est celle qui stipule que trois entreprises sur 10 ont pensé déménager une partie des leurs activités à l'étranger ou à donner davantage de contrats à l'étranger en raison des retards de livraison, de l'augmentation des coûts et des insatisfactions de clients en raison du manque de main-d'oeuvre.

Santé mentale

Par ailleurs, 50% des entreprises disent que la pénurie de main-d'oeuvre à des conséquences sur la santé mentale de leurs employés et la majorité des chefs d'entreprises jugent plus important cette conséquence que la perte ou l'insatisfaction des clients, le ralentissement ou l'annulation des plans d'expansion ou la baisse de l'innovation.

Aide du gouvernement

L'Enquête 2022 sur les impacts de la pénurie de main-d'oeuvre de Manufacturiers et Exporteurs du Québec dévoile aussi que six entreprises sur dix croient que le gouvernement du Québec pourrait en faire plus pour soutenir les entreprises dans leur recherche de main d'oeuvre, notamment en favorisant le recrutement international, en haussant les seuils d'immigration et en soutenant l'automatisaation et la robotisation.

«La pénurie de main-d'oeuvre demeure le plus grand frein à la croissance internationale des manufacturiers québécois. La pénurie devient un goulot d’étranglement dans nos chaînes d’approvisionnement, un frein à l’investissement technologique qui permet notamment de décarboner notre industrie et elle limite notre capacité à développer de nouveaux marchés. On demande au gouvernement du Québec d’en faire une priorité et d’activer tous les leviers qui sont à sa disposition afin d’appuyer les manufacturiers. On peut penser à la hausse des seuils d’immigration, favoriser le passage des travailleurs étrangers temporaires vers l’immigration permanente, accélérer l’automatisation et la robotisation, hausser le nombre de manufacturiers qui bénéficient de programmes de formation. Nous sommes à l’aube d’une récession, le gouvernement doit faire de la pénurie de main-d’oeuvre une priorité et en faire plus, plus vite, pour appuyer les entreprises manufacturières, les piliers de notre développement économique», conclutVéronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

Manufacturiers et Exportateurs Québec a mené l'étude sur la pénurie de main-d'oeuvre du 14 septembre au 11 octobre dernier auprès de 300 chefs d'entreprises manufacturières.