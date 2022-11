Santé Canada a effectué vendredi une mise à jour concernant la pénurie de médicaments contre la grippe pour enfants qui frappe le pays et a affirmé explorer toutes les pistes de solution pour améliorer la situation.

La conseillère médicale en chef de Santé Canada, Supriya Sharma, a indiqué que l’organe gouvernemental contacte régulièrement les fournisseurs afin de régler le problème.



«Les fabricants ont élevé leur production à des niveaux records, mais la demande a continué à croître et a dépassé l’offre, explique-t-elle. Nous avons donc collaboré avec des fabricants afin d’autoriser l’accès à des produits étrangers qui complèteront l’approvisionnement du Canada.»

À ce jour, Santé Canada a reçu et approuvé trois propositions d’importation et de produits étrangers. Après la semaine prochaine, le Canada aura reçu plus de deux millions de flacons de produits, qui serviront à approvisionner les hôpitaux, les pharmacies communautaires et les détaillants. Cela inclut de l’ibuprofène liquide pour les enfants et de l’acétaminophène liquide pour les enfants et les bébés.

À lire également :

«Lorsque Santé Canada, reçoit une proposition, nous l’étudions afin de veiller à ce que le produit soit aussi efficace, sécuritaire, et d’aussi haute qualité que les autres produits offerts au pays, a assuré la Dre Sharma. Nous devons aussi nous assurer que les gens aient accès dans leur langue d’origine aux instructions.»

Les pénuries de médicaments au Canada ont commencé le printemps dernier, a rapporté CTVNews.ca. Les réserves pour des centaines de médicaments s’amenuisent, alors que certains sont maintenant entièrement en rupture de stock, et le problème s'étend au-delà des médicaments pour enfants.

Trois virus majeurs qui circulent actuellement - le VRS, la grippe et la COVID-19 - conduisent à des hôpitaux bondés et à des unités de soins intensifs pédiatriques surpeuplées, en particulier en Ontario.

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi qu'il s'était procuré un approvisionnement en médicaments pour enfants provenant de sources internationales. Santé Canada a déclaré que l'approvisionnement sera disponible à l'achat dans les prochaines semaines. Selon l'agence, 800 médicaments manquent et 23 sont à des niveaux extrêmement bas.

Au milieu des nombreuses maladies qui circulent, Ottawa subit des pressions accrues de la part des provinces et de l'opposition fédérale pour agir face aux pénuries de médicaments. Les conservateurs ont exhorté le gouvernement fédéral à autoriser la vente de médicaments portant une étiquette en langue étrangère.

Santé Canada a déclaré qu'en ce qui concerne l'approvisionnement entrant, «toutes les informations relatives aux mises en garde et aux avertissements, aux instructions de dosage, aux ingrédients et à d'autres détails importants seront disponibles en anglais et en français pour s'assurer que les parents et les soignants comprennent clairement quel médicament utilisent et comment les donner à leurs enfants.»

De nombreuses étagères des pharmacies ont été laissées vides, à court de médicaments contre les allergies pour enfants, d'analgésiques pour enfants et maintenant de sirop contre la toux et le rhume pour adultes, de gouttes pour les yeux et de certains antibiotiques oraux, selon des experts de l'industrie.

Plusieurs pharmaciens à travers le Canada ont déclaré que le problème ne faisait que s'aggraver.

Santé Canada se défend

Ce n'est pas un laxisme des autorités, mais au contraire, c'est bien en raison d'une «tempête parfaite» causée par trois virus respiratoires qui a provoqué une augmentation spectaculaire de la demande que le Canada se retrouve face à une pénurie de médicaments pédiatriques, s'est défendu vendredi Santé Canada.

«Une année normale, on aurait deux fois trop d'acétaminophène ou d'ibuprofène actuellement distribué au Canada. On fait face à des circonstances exceptionnelles», a expliqué le directeur du Bureau des sciences médicales, le docteur Marc Berthiaume, lors d'une conférence de presse virtuelle.

Le gouvernement canadien avait reçu les premiers indices d'un début de pénurie en avril, a admis sa collègue, la docteure Supriya Sharma, conseillère médicale en chef de Santé Canada. À cette période de la fin du printemps et du début de l'été, la demande est généralement moins grande et les compagnies regarnissent leurs stocks en vue de l'automne et de l'hiver, a-t-elle mentionné.

Santé Canada a immédiatement entrepris des discussions avec les manufacturiers et distributeurs qui ont alors doublé leur production, ce qui prédisaient-ils répondrait à la demande, mais cela s'est malgré tout révélé insuffisant, la demande continuant d'augmenter.

L'organisme s'est alors tourné vers l'étranger. Trois propositions ont été approuvées et les produits commencent à recevoir cet approvisionnement, a-t-on soutenu.

Avec des informations de Michel Saba, La Presse canadienne, et d'Olivia Bowden, CTV News.