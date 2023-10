Ed Currie, l'expert en piments forts à l’origine du Carolina Reaper, a battu son propre record du monde après avoir créé un piment trois fois plus fort.

Le Pepper X a été publiquement désigné comme le piment le plus fort du monde le 9 octobre par le Livre des records Guinness, surpassant le Reaper après que M. Currie a tenté pendant 10 ans de créer le piment parfait, dit-il, procure une «chaleur immédiate et brutale».



M. Currie a raconté que, lorsqu'il a goûté pour la première fois au Pepper X, il a ressenti bien plus qu'une simple chaleur.

«J'ai ressenti la chaleur pendant trois heures et demie. Ensuite, les crampes sont arrivées», se souvient M. Currie, l'un des cinq seuls à avoir mangé un Pepper X entier jusqu'à présent.

«Ces crampes sont horribles. J'étais allongé à plat contre un mur en marbre pendant environ une heure sous la pluie, gémissant de douleur.»

La chaleur des piments est mesurée en unités sur l’échelle de Scoville. Un piment jalapeno ordinaire affiche environ 5000 unités. Un habanero, le détenteur du record il y a environ 25 ans, atteint généralement plus de 100 000. Le Livre Guinness des records répertorie le Carolina Reaper à 1,64 million d'unités.

Le record du Pepper X est en moyenne de 2,69 millions d'unités. En comparaison, le poivre de Cayenne en aérosol porté par la police contient environ 1,6 million d'unités. Le répulsif anti-ours affiche 2,2 millions d'unités.

«Est-ce le sommet?», s’est questionné M. Currie à propos du Pepper X, un sourire malicieux illuminant son visage. «Non, ce n'est pas le sommet.»

Le Pepper X est en préparation depuis que M. Currie a établi le dernier record de piment le plus fort en 2013 avec le Carolina Reaper, un fruit rouge vif. L'objectif était d'offrir un piment extrêmement fort avec une touche de douceur.

Le Pepper X est verdâtre, n'a pas le même attrait visuel et a une saveur terreuse une fois que sa chaleur est ressentie. Il est le résultat d'un croisement entre un Carolina Reaper et ce que m. Currie classe mystérieusement comme un «piment qu'un ami m'a envoyé du Michigan et qui était extrêmement fort».

La substance chimique dans les piments qui provoque la sensation de brûlure, appelée capsaïcine, appartient à la même famille que l'arsenic, mais est beaucoup moins nocive et non dangereuse sauf si elle est consommée en grande quantité. Néanmoins, l'esprit des humains et d'autres mammifères perçoit la capsaïcine comme une menace et envoie un signal de brûlure intense au corps. Parce que les oiseaux n'ont pas la même réaction, ils peuvent répandre les graines de piment tout en préservant la plante.

La sensation de brûlure suscitée chez les humains libère également des endorphines et de la dopamine dans le corps. M. Currie, qui s'est investi pleinement dans la culture des piments après avoir vaincu ses dépendances à la drogue et à l'alcool, considère cela comme une montée d'adrénaline naturelle. Il partage ses piments avec des chercheurs médicaux, espérant qu'ils pourront les utiliser pour guérir des maladies et aider les personnes souffrant de douleurs chroniques ou d'inconfort.

Pour M. Currie, détenir le piment le plus fort du monde est une obsession de deux décennies. Il a fallu dix ans pour passer du premier croisement du Pepper X au record, y compris cinq ans de tests pour prouver qu'il s'agissait d'une plante différente avec un fruit différent et pour documenter sa chaleur moyenne sur différentes plantes et générations.

«Nous avons couvert la génétique, la chimie et la botanique», a-t-il affirmé.

M. Currie, qui tente de bâtir un empire de sauces piquantes à travers sa société PuckerButt, mentionne également avoir tiré de nombreuses leçons commerciales au cours de la dernière décennie. Bien que le Carolina Reaper ait attiré beaucoup d'attention, une grande partie n'était pas appropriée - ni rentable.

M. Currie a permis aux gens de cultiver les piments sans protéger ses idées. Ses avocats ont recensé plus de 10 000 produits qui utilisent le nom du Carolina Reaper ou d'autres propriétés intellectuelles sans permission.

M. Currie protège cette fois le Pepper X. Il a déclaré qu'aucune graine ne sera vendue tant qu'il ne sera pas sûr que ses enfants, ses employés - dont beaucoup ont une deuxième chance comme lui - et leurs familles puissent pleinement bénéficier de son travail.

«Tout le monde a fait de l'argent avec le Reaper. Il est temps pour nous de récolter les fruits du dur labeur que je fais», a lancé Currie.

Ce travail comprend des dizaines de champs dans le comté de York, des serres secrètes où il travaille sur les piments pour éviter qu'ils ne soient volés, et un magasin PuckerButt à Fort Mill où il travaille sur des dizaines d'idées de sauces allant du doux au brûlant. Il vend également ses piments à des entreprises du monde entier.

Les défis liés aux aliments extrêmement épicés ont fait la une des journaux après le retrait des produits par un fabricant de chips en raison du décès d'un adolescent.

M. Currie souhaite que les gens mangent des piments et pense qu'ils peuvent bénéficier de l'excitation qui survient après la sensation de brûlure. Il qualifie de stupides la plupart des défis liés aux piments forts et met en garde les amateurs de piments contre une ambition excessive et une précipitation à essayer un Carolina Reaper ou un Pepper X.