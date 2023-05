Plusieurs individus arrêtés mercredi dans la rafle policière contre la drogue demeurent détenus jusqu'à nouvel ordre.

Au total, 12 arrestations ont eu lieu à Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda, Montréal et Longueuil, dans onze endroits et six véhicules.

Les suspects, âgés entre 19 et 64 ans, ont comparu par voie téléphonique. Un a été libéré sous promesse de comparaître et les autres vont revenir devant un juge à tour de rôle dans les prochains jours.

Plusieurs devront passer par une enquête caution s'ils veulent retrouver leur liberté le temps du processus judiciaire.

Les perquisitions des dernières heures, jumelées à celle de mars et avril à Val-d'Or, ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur 70 000 comprimés de méthamphétamine, 800 grammes de méthamphétamine en poudre, 2000 grammes de cocaïne, 2500 grammes de cannabis illicite, 1000 comprimés d'ecstasy, du haschisch, des armes, un taser gun, une machette, 60 000$ canadiens et du matériel servant à la revente de stupéfiants.

La frappe policière fait partie d'une stratégie pour lutter contre le crime organisé et la violence armée au Québec.