Levez les yeux, le ciel s’offre en spectacle. Le phénomène astronomique des perséides atteint son apogée cette semaine, dans la nuit du 12 au 13 août.

Le passage de la Terre proche de l’orbite de la comète 109P/Swift-Tuttle provoque la traditionnelle pluie d’étoiles filantes, mais les conditions sont réunies pour que l’édition 2023 des perséides soit particulièrement relevée.

On vous explique pourquoi et, en prime, voici quelques informations et astuces pour profiter au maximum du spectacle.

Les perséides: où, quand, comment?

On peut observer les perséides depuis tout l’hémisphère Nord annuellement de la fin du mois de juillet à la mi-août. Mais c’est dans la nuit de samedi à dimanche, entre le coucher de la lune et le lever du soleil, qu’il sera possible d’observer jusqu’à 50 météores par heure.

«Il est toujours préférable d’être dans un endroit où le ciel est noir. Si la température collabore, la pluie devrait être très bonne [cette année]», a précisé un porte-parole de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal lors d’un échange avec Noovo Info.

Le plus gros du spectacle devrait se dérouler entre 22h le 12 août et 17h le 13, heure de l’Est, au moment où la Lune sera décroissante et ne gênera les observations qu'à la toute fin de la de nuit.

«Le radiant de cette pluie apparaît au-dessus de l’horizon nord-est en soirée et continue à s’élever dans le ciel jusqu’à ce que l’aube mette fin à vos observations», ajoute-t-on sur le site du Planétarium de Montréal. On indique que des sursauts d’activité surviennent parfois jusqu’à un jour et demi après que la terre ait traversé le «cœur de l’essaim de poussières dispersées par la comète Swift-Tuttle».

Des modèles numériques prévoient que la Terre pourrait croiser cette année «un très ancien filament constitué de poussières émises lors du passage de la comète près du Soleil en l’an –67», provoquant un regain des étoiles filantes.

Une potentielle reprise des étoiles filantes pourrait survenir entre 21h et 22h le soir du 13 août. L'intensité de celle-ci est toutefois impossible à prédire.

Bref, soyez attentif et patient.

Fermez les lumières pour assister au spectacle des perséides!

L’une des clés pour apercevoir le plus d’étoiles filantes est de se trouver dans un endroit à l’abri de luminosité. «Si possible, éloignez-vous des grands centres urbains. La lumière de la ville masque les météores les moins brillants. Pour augmenter vos chances de voir des étoiles filantes, rendez-vous à la campagne, là où le ciel est très noir», soutient aussi l'Agence Spatiale Canadienne (ASC).

Également, n'hésitez pas à appliquer un filtre rouge à votre lampe de poche afin de ne pas nuire à votre vision nocturne.

Notez que l’ASTROLab et l’Observatoire du Parc national du Mont-Mégantic situé en Estrie offrent une foule d’activité dans le cadre des Perséides du 10 au 13 août prochain.