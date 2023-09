Afin d’avoir un meilleur portrait de la situation, le gouvernement Legault procèdera à un dénombrement des personnes en situation d’itinérance en 2024, a confirmé jeudi le ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant lors du Sommet sur l’itinérance de l’Union des municipalités qui se déroule à Québec.

M. Carmant a souligné qu’il était primordial d’effectuer un suivi de la situation «de près» pour «évaluer le résultat des actions mises en place».

«C’était mon intention d’en faire un [dénombrement] aux deux ans. Je voulais en faire un en 2020, mais la pandémie a changé la donne», a soutenu le ministre.

Réaction des maires et mairesses

Le maire de Québec, Bruno Marchand, souhaite un dénombrement annuel et veut que les résultats soient dévoilés rapidement.

«J'attends les explications du ministre à savoir pourquoi en 2024. Et si c'est en 2024, il ne faudrait pas qu'on reçoive les résultats 12 mois plus tard», a lancé le maire.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné que les chiffres qui ressortent des dénombrements indiquent que «n’importe qui» peut être touché par l’itinérance.

«L’élément primordial et central du rapport, c’est le [manque de] logement qui pousse beaucoup de gens dans la rue», a expliqué Mme Plante. «On le voit dans nos refuges, il y a beaucoup plus de personnes âgées et des personnes qui n’arrivent plus à se loger», a-t-elle ajouté.

De son côté, la mairesse de Gatineau France Bélisle, qui a publiquement fustigé le ministre Carmant la semaine dernière, a parlé d’une «proposition intéressante».

Elle affirme toutefois que les dénombrements doivent être «plus fréquents» et que Québec devrait songer à créer «des cibles et des indicateurs». «Si on ne fait que revenir année après année en établissant un constat des gens qui sont dans la rue, ce n’est pas suffisant […] Il y a un mécanique qui doit s’articuler [autour de la situation d’itinérance]», a-t-elle mentionné.

L'itinérance a bondi de 268% en Outaouais entre 2018 et 2022.

Notons que le premier ministre François Legault ainsi que la ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, n'étaient pas présents au Sommet.

Jeudi, Québec a annoncé 15,5 millions de dollars de nouvel argent pour faire face à l’importante hausse de l’itinérance aux quatre coins de la province. Cette somme se veut une manière de consolider et d’offrir des places en refuge en prévision de l'hiver. Le ministre Carmant s’est aussi engagé à financer les services d’accompagnement au logement pour tous les logements destinés aux populations itinérantes.

Le dernier dénombrement date du 11 octobre 2022, mais les résultats ont été dévoilés mercredi dernier. Ce rapport indique que le nombre d'itinérants au Québec a augmenté de 44 % par rapport à 2018.

Pour amasser les données, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a déployé des centaines d'intervenants, de travailleurs de rue et plus de 1000 bénévoles pendant la nuit du 11 octobre 2022 dans 13 régions du Québec.

Avec des informations de Thomas Laberge, La Presse canadienne