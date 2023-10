Un rassemblement pro-Israël devant le consulat général israélien à Montréal, mardi, a été le théâtre de moments tendus alors que des manifestants pro-Palestine ont tenté de perturber une prière.

En présence d’agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), un homme s’en est pris à une femme en frappant le signe qu’elle portait contre le Hamas. Danielle Amir croit avoir été frappée, mais n'est «pas certaine de ce qui s'est passé».

«Les policiers n’ont pas vu qu’on m’a frappée», a-t-elle déclaré à Noovo Info. «En tout cas, je me suis retrouvée sur le sol. Les policiers m’ont agrippée et m’ont placée à l’écart.»

Le SPVM a appréhendé le présumé fautif, mais l'a par la suite relâché.

Les esprits se sont échauffés et des invectives ont été lancées de part et d’autre. «Il faut arrêter cela!» a crié un homme en faveur de la cause d’Israël devant une caméra de Noovo Info. «C’est un manque de respect. On n’a pas le droit de faire ça.»

«Vous êtes des criminels! Vous avez tué des enfants!» a lancé une femme en direction de manifestants pro-Palestine, avant de demander à des policiers d’intervenir.

Plus tôt en journée, le premier ministre François Legault a fait part de sa colère suite aux attaques du Hamas en Israël.

Il a dénoncé les manifestations palestiniennes qui voudraient soutenir ces actions. «Je veux vous parler des manifestations qu'on a vues à Montréal et à d'autres endroits, pour célébrer ou pour justifier l'assassinat de civils, c'est honteux», a-t-il dit alors qu'il était de passage dans la métropole québécoise.

Par ailleurs, le drapeau du Québec était mis en berne mardi à l'Assemblée nationale en guise de soutien à Israël.

De son côté, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a soutenu mardi que les événements se déroulant en Israël étaient d'une «tristesse inouïe».

«Un attentat terroriste qui fait autant de victimes, un attentat terroriste, point, c’est inacceptable. Ce n’est pas le monde dans lequel on veut vivre. Je pense qu’en ce moment, ce qu’on doit faire tout un chacun», a-t-elle poursuivi.

«Si on veut manifester, on devrait manifester pour la paix. On doit penser à ceux qui viennent de perdre quelqu’un d’important.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal, au sujet des manifestations pro-Hamas de dimanche

Concernant la manifestation pro-Hamas de dimanche, Mme Plante a reconnu le droit de manifester, mais a souligné qu'il était «inacceptable» de soutenir les actions de groupes terroristes. «En ce moment, s'il y a des gens qui manifestent en justifiant ou en excusant l'attaque terroriste, c'est inacceptable, ça n'a pas sa place. On ne devrait absolument pas être dans l'affrontement.»



«Peut-être que dans quelques jours ou semaines, nous aurons plus de détails, mais pour le moment, nous devons supporter les personnes ayant perdu des proches parce qu'ils sont allés à une fête ou qu'ils étaient chez eux», a-t-elle lancé.

Le ministre fédéral de l'Innovation, François-Philippe Champagne, était sur place pour offrir le soutien du gouvernement Legault à la communauté israélienne, tout comme le député de Mont-Royal, Anthony Housefather.

«Depuis samedi, on travaille sans cesse parce que tellement de gens dans mon comté ont des proches, des amis ou des membres de leur famille qui sont en Israël et qui ont peur», a commenté M. Housefather auprès de Noovo Info.

Avec de l'information d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info.