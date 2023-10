Quelle que soit l'ampleur de la réduction des émissions de carbone dans le monde, une partie importante de l'Antarctique est vouée à une fonte «inévitable», prévient une nouvelle étude.

Même si la fonte totale prendra des centaines d'années, ajoutant lentement près de 1,8 mètre au niveau de la mer, elle sera suffisante pour remodeler le lieu et le mode de vie des populations à l'avenir, selon l'auteur principal de l'étude.

Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques pour calculer la fonte future des plates-formes de glace protectrices qui s'étendent sur la mer d'Amundsen, dans l'ouest de l'Antarctique. L'étude publiée lundi dans la revue Nature Climate Change révèle que même si le réchauffement futur était limité à quelques dixièmes de degrés supplémentaires ― un objectif international qui, selon de nombreux scientifiques, a peu de chances d'être atteint ― il n'aurait «qu'un pouvoir limité pour empêcher le réchauffement des océans qui pourrait entraîner l'effondrement de l'inlandsis de l'Antarctique occidental».

«Notre principale question était la suivante : Quel contrôle avons-nous encore sur la fonte de la calotte glaciaire? Quelle proportion de la fonte peut encore être évitée en réduisant les émissions?», a détaillé l'auteure principale de l'étude, Kaitlin Naughten, océanographe au British Antarctic Survey (Service britannique de surveillance de l'Antarctique).

«Malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Nos simulations suggèrent que nous sommes désormais engagés dans une augmentation rapide du taux de réchauffement des océans et de la fonte des plateaux de glace pour le reste du siècle», a-t-elle ajouté.

Alors que des études antérieures ont souligné la gravité de la situation, Mme Naughten a été la première à utiliser des simulations informatiques pour étudier l'élément clé de la fonte, à savoir l'eau chaude qui fait fondre la glace par en dessous. Dans chaque cas, le réchauffement des océans était tout simplement trop important pour que cette partie de la calotte glaciaire puisse survivre, selon l'étude.

Mme Naughten s'est intéressée à la fonte des plateformes de glace «gardiennes», qui flottent au-dessus de l'océan dans cette région de l'Antarctique qui se trouve déjà sous le niveau de la mer. Une fois que ces plates-formes fondent, rien n'empêche les glaciers situés derrière elles de s'écouler dans la mer.

Mme Naughten a spécifiquement étudié ce qui se passerait si le réchauffement futur était limité à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux du milieu du XIXe siècle ― l'objectif international ― et a constaté que le processus de fonte s'emballait de toute façon. La planète s'est déjà réchauffée d'environ 1,2 degré Celsius depuis l'ère préindustrielle et la majeure partie de cet été a temporairement dépassé le seuil de 1,5 degré Celsius.

À VOIR | Adaptation future: trouver les solutions aux changements climatiques

L'étude de Mme Naughten s'est concentrée sur la partie de l'inlandsis de l'Antarctique occidental la plus exposée au risque de fonte par le bas, près de la mer d'Amundsen. Cette partie comprend l'énorme plate-forme glaciaire de Thwaites, qui fond si rapidement qu'on l'a surnommée «le glacier de l'Apocalypse». L'Antarctique occidental ne représente qu'un dixième du continent austral, mais il est plus instable que la partie orientale, plus vaste.

Cette partie de l'Antarctique «est condamnée», a laissé tomber Eric Rignot, un spécialiste des glaces à l'Université de Californie à Irvine, qui n'a pas participé à l'étude. Le mal est déjà fait».

Ted Scambos, un glaciologue de l'Université du Colorado qui n'a pas non plus participé à l'étude, a indiqué que cette calotte glaciaire «finira par s'effondrer. Ce n'est pas une conclusion heureuse et c'est une conclusion que je ne dis qu'à contrecœur».

Mme Naughten n'aime pas utiliser le mot «condamné», car, selon elle, dans cent ans, le monde pourrait non seulement arrêter, mais même inverser les niveaux de carbone dans l'air et le réchauffement de la planète. Mais elle estime que ce qui se passe actuellement sur le terrain est un lent effondrement qui ne peut être arrêté, du moins pas au cours de ce siècle.

«Je pense qu'il est inévitable qu'une partie de cette zone disparaisse. Il est inévitable que le problème s'aggrave, a déclaré Mme Naughten à l'Associated Press. Il n'est pas inévitable que nous perdions la totalité de cette zone, car l'élévation du niveau de la mer se produit à très long terme. Dans cette étude, je ne me suis intéressé qu'à la période allant jusqu'à 2100. Après 2100, nous aurons probablement encore un certain contrôle.»

Quels que soient les termes utilisés, Mme Naughten a souligné qu'elle et d'autres scientifiques ayant étudié la région dans le cadre de recherches antérieures ont conclu que cette partie de l'Antarctique «ne pouvait pas être sauvée ou qu'une grande partie ne pouvait pas être sauvée».

L'étude de Mme Naughten n'a pas calculé la quantité de glace perdue, ni l'élévation du niveau de la mer, ni la vitesse à laquelle elle se produirait. Mais elle a estimé que la quantité de glace dans la zone la plus menacée, si elle fondait entièrement, ferait monter le niveau de la mer d'environ 1,8 mètre.

Toutefois, il s'agit d'un processus lent qui se déroulerait au cours des prochaines centaines d'années, dans les années 2300, 2400 et 2500.

Mme Naughten a admis que cela pouvait sembler très éloigné, mais elle a fait remarquer que si les Victoriens des années 1800 avaient fait quelque chose pour changer radicalement la forme de notre monde, nous ne les verrions pas d'un bon œil.

Ce type d'élévation du niveau de la mer serait «absolument dévastateur» s'il se produisait en 200 ans, mais s'il pouvait s'étendre sur 2000 ans, l'humanité pourrait s'adapter, a estimé Mme Naughten.

«Les communautés côtières devront soit construire (en conséquence), soit être abandonnées», a-t-elle statué.

Si cette partie de la calotte glaciaire de l'Antarctique est vouée à disparaître, d'autres parties vulnérables de l'environnement terrestre peuvent encore être sauvées en réduisant les émissions qui retiennent la chaleur, ce qui justifie la réduction de la pollution par le carbone, a rappelé Mme Naughten.

Twila Moon, la scientifique en chef adjointe au Centre national de données sur la neige et la glace, qui n'a pas participé à la recherche, a déclaré qu'elle craignait que la plupart des gens ne voient que du catastrophisme dans cette recherche.

«Je ne vois pas beaucoup d'espoir, a dit Mme Naughten. Mais c'est ce que la science me dit. C'est donc ce que je dois communiquer au monde.»

Mme Naughten a cité Kate Marvel, une ancienne scientifique de la NASA qui a déclaré que «lorsqu'il s'agit du changement climatique, nous avons besoin de courage et non d'espoir. Le courage, c'est la volonté de bien faire sans l'assurance d'une fin heureuse.»