Philippe Bond clame son innocence, n'en déplaise à l'humoriste Thomas Levac qui l'accuse de faits graves. Bond compte poursuivre son homologue en justice, du moins selon ce qu'on comprend d'une déclaration publiée sur Instagram, le 13 juillet 2022.

Lors d'un enregistrement d’un podcast au Festival d'humour émergent d'Abitibi-Témiscamingue, Levac a avancé que Bond ne «laisse pas sortir des filles de son char» et l'a accusé de violence sexuelle. On voit la diatribe dans une vidéo publiée par QC Scoop le 12 juillet 2022 sur YouTube.

 

Philippe Bond a réagi de la façon suivante au lendemain de la diffusion de la vidéo: «Il y a […] une fausseté qui circule à mon sujet, rendue publique par un humoriste récemment. Aujourd’hui, je me lève et je crie haut et fort mon innocence», a écrit Bond avant d’indiquer qu’il n’a «d’autre choix que d’entamer des procédures légales.»

Aucune personne n'a parlé publiquement pour confirmer les faits allégués dans cette vidéo.