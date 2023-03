C'est officiel: l'homme d'affaires québécois Pierre Karl Péladeau a mis la main sur le club de football des Alouettes de Montréal.

Il s'agit d'une acquisition à titre «personnel», a fait savoir M. Péladeau lors d'une conférence de presse au Stade olympique à Montréal. L'annonce met donc un terme aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours déjà. Pour l'occasion, M. Péladeau était accompagné du commissaire de la LCF, Randy Ambrosie.

M. Péladeau estime que l'acquisition des Alouettes est une opération de «fierté» et non pas «financière ou économique». Il a parlé d'un engagement à «long terme» avec l'équipe. «Je pense que c'est très important pour des organisations comme Québecor […] de s'impliquer davantage dans la collectivité», a-t-il mentionné.

Pour tous les développements sur les activités des Alouettes de Montréal, visitez le RDS.ca

Rappelons que l'équipe sportive est déficitaire. C'est la raison pour laquelle M. Péladeau acquiert l'équipe à titre personnel et non pas par le biais de Québecor, dont il contrôle 75 % des droits de votes des actionnaires, selon des documents réglementaires déposés en mars 2022.

En tant que «fiduciaire» de l'intérêt des actionnaires de Québecor, M. Péladeau juge qu'il n'aurait «pas été approprié» pour l'entreprise d'acquérir les Alouettes. «Quand on dirige l'entreprise, ce n'est pas parce qu'on a telles envies… Nous avons un plan d'affaires et ce plan d'affaires, nous le suivons.»

La direction de Québecor, qui est la société mère de Vidéotron, a également d'autres chats à fouetter que de redresser une équipe sportive professionnelle. La société de télécommunication veut étendre ses activités à l'extérieur du Québec. «On ne veut pas que les Alouettes deviennent un facteur de distraction pour nos équipes», explique M. Péladeau.

Québecor a accepté d'acheter le fournisseur de services de téléphonie sans fil Freedom pour 2,85 milliards $ dans le cadre de la vente de Shaw à Rogers. L'entente n'a pas encore été conclue, car elle attend toujours l'approbation du ministre fédéral de l'Industrie, François-Philippe Champagne, qui doit signer le transfert des licences de spectre sans fil de Shaw à Vidéotron.

«Il ne faut pas oublier qu'il y a deux, trois affaires assez importantes, merci, sur lesquelles nous travaillons chez Québecor pour faire en sorte de devenir le quatrième opérateur national. Ce n'est pas une mince tâche. C'est une transaction de 3 milliards $.»

Merci à Cecchini

Le nouveau proprio des «Als» a remercié le président par intérim Mario Cecchini pour avoir «tenu le fort» pendant le processus de vente des Alouettes, qui étaient sous la tutelle de la LCF à la suite du rachat de l’équipe par la ligue.

M. Cecchini passera sous peu à la barre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) où il remplacera Gilles Courteau à titre de commissaire après la démission de ce dernier.

«Notre objectif dans ce processus était de mettre les Alouettes sur la voie du succès à long terme, avec un actionnariat local et solide.» - Randy Ambrosie, commissaire de la LCF

«Ce but a été atteint. C'est une journée spéciale pour cette franchise, ainsi que pour ses partisans à Montréal et aux quatre coins du Québec. La passion de Pierre Karl pour le sport, pour le divertissement et pour sa communauté est remarquable. Je sais qu'il fera un travail formidable pour guider les Alouettes», a ajouté M. Ambrosie, selon qui il s'agit d'un nouveau chapitre passionnant dans l'histoire des Alouettes de Montréal.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est réjouie de l’annonce et a soutenu que «l’histoire d’amour entre la population montréalaise et le football continue».

Les @MTLAlouettes sont de retour à la maison avec leur acquisition par @PKP_Qc. Soyons fiers que le club revienne en force pour la saison 2023, ici-même, à Montréal.



L'histoire d'amour entre la population montréalaise et le football continue de durer!#polmtl #alsin — Valérie Plante (@Val_Plante) March 10, 2023

Une tutelle d'un mois

La tutelle des Alouettes n’aura pas duré un mois. La LCF est devenue propriétaire des «Oiseaux» à la mi-février 2023, prenant la concession des mains de Gary Stern.

Stern avait pris possession des Alouettes avec son beau-père Sid Spiegel en 2020, des mains de la LCF. Précédemment, Bob et Andrew Wetenhall avaient été propriétaires de longue date de la concession, mais avaient échoué dans leurs tentatives de vendre l'équipe et avaient finalement passé la balle à la LCF. MM. Bob Wetenhall et Sid Spiegel sont aujourd'hui décédés. Spiegel s'est éteint en 2021 et Stern s'est éloigné des opérations quotidiennes des Alouettes en août 2022.

Il avait alors conservé 25% des parts de l'équipe en tant qu'actionnaire minoritaire. La succession de Spiegel possédait toujours 75% des parts dans l'équipe.La formation montréalaise n'a plus le lustre des années Wetenhall et de ses triomphes de la Coupe Grey dans les années 2000.

Les Alouettes n'ont plus participé à la finale du football canadien depuis 2010 et, bien qu'ils ont participé aux éliminatoires de la LCF lors des trois dernières saisons, ils avaient connu une disette de quatre campagnes entre 2015 et 2018.En janvier 2023, Mario Cecchini indiquait à The Gazette qu'il avait été suggéré que son départ de la présidence provenait d'un commun accord avec Gary Stern, ce qui n'était pas le cas à ses yeux.

Cecchini avait rapporté un déficit de plusieurs millions de dollars pour la concession en 2021. C'était environ un an après que Stern et Spiegel aient acheté les Alouettes.Les Alouettes (9-9) ont terminé au deuxième rang de la section Est la saison dernière. Les Montréalais ont disposé des Tiger-Cats de Hamilton 28-17 en éliminatoires, mettant la table pour leur première participation à la finale de l'Est depuis 2014.

Les Argonauts de Toronto ont cependant battu les Alouettes 34-27 sur la pelouse du BMO Field, avant de vaincre les Blue Bombers de Winnipeg 24-23 pour s'offrir leur première coupe Grey depuis 2017.La saison 2022 a néanmoins été difficile pour les Argos et les Alouettes: ce sont les seules concessions de la LCF à avoir accueilli en moyenne moins de 20 000 spectateurs par match à domicile.

Promouvoir les Alouettes

Pierre Karl Péladeau dit qu'il est encore trop tôt pour dévoiler son plan de match pour remplumer les Alouettes. Il a assuré que son engagement serait sur un horizon à long terme.

L'homme d'affaires a toutefois l'intention d'augmenter la notoriété de l'équipe et de ses joueurs. «Je pense que nous avons tous les outils nécessaires pour faire parler des Alouettes. Pour qu'on sente aussi que les joueurs des Alouettes deviennent encore plus proches des Québécois.»

Il évoque également un possible rôle de Québecor, dont l'empire médiatique comprend le Journal de Montréal et la chaîne généraliste TVA, comme partenaire des Alouettes, sans entrer dans les détails.

Il est encore «prématuré» de parler du rôle que pourrait jouer la chaîne spécialisée TVA Sports dans la diffusion des matchs de la LCF. Les droits de diffusion sont détenus par sa rivale Bell, par l'entremise de RDS, jusqu'en 2025.

L'avenir de TVA Sports, qui n'est pas rentable, demeure incertain. En février, M. Péladeau avait dit en entrevue sur les ondes du 98,5 FM que certains facteurs «ne militent pas dans la perspective d'une réussite de TVA Sports». Québecor juge que Bell verse des redevances insuffisantes pour la diffusion de TVA Sports.

Avec de l'information de La Presse canadienne.