Un électorat inquiet du coût de la vie, un nouveau «look» et une progression dans les sondages aux dépens des libéraux ont tous renforcé le profil de Pierre Poilievre: le chef conservateur a été choisi par des rédactions de tout le pays comme «la personnalité qui a le plus marqué l'actualité en 2023», à l'issue d'un sondage mené par La Presse Canadienne.

«Il a changé le discours politique et il en a récolté les fruits», a écrit Rob Roberts, rédacteur en chef du «National Post», dans sa réponse au sondage. «Il est à l'évidence le favori pour devenir le prochain premier ministre.»

Le sondage annuel de La Presse Canadienne a recueilli 97 votes exprimés auprès des directions de l'information de clients de l'agence de presse nationale, dans les médias anglophones et francophones; 25 répondants ont choisi M. Poilievre.

Le nouveau premier ministre néo-démocrate du Manitoba, Wab Kinew, devenu le tout premier membre d'une Première Nation à être élu premier ministre d'une province au Canada, arrive à égalité avec le premier ministre Justin Trudeau en deuxième position, avec 14 % des voix.

Pierre Poilievre, âgé de 44 ans, avait été élu chef des conservateurs fédéraux en septembre 2022 avec une énorme majorité au premier tour de scrutin, unifiant le parti et son caucus d'une manière jamais vue depuis que Stephen Harper est devenu le tout premier chef du Parti conservateur du Canada moderne, puis premier ministre pendant près de 10 ans par la suite.

Le chef de l’opposition officielle entreprendra l'année 2024 après des mois d'appuis croissants dans les intentions de vote, tandis que M. Trudeau et ses libéraux sont à la traîne dans les sondages. Le parti au pouvoir s'est efforcé de rattraper le message efficace des conservateurs – et la maîtrise des médias sociaux de leur chef – sur le logement et la crise du coût de la vie.

M. Poilievre a également réussi à relancer le débat sur la tarification du carbone avec sa campagne incessante sur la suppression de cette «taxe» qu'il lie directement au coût de la vie. Il a revendiqué sa victoire lorsque M. Trudeau a décidé de suspendre la tarification fédérale sur le chauffage résidentiel au mazout, à la suite de nombreuses plaintes au Canada atlantique, où les libéraux étaient en chute libre dans les sondages.

Même M. Trudeau a admis que le message conservateur avait atteint la cible: il déclarait à La Presse Canadienne dans une entrevue de fin d'année la semaine dernière que les conservateurs avaient «réussi à faire de sa politique climatique un bouc émissaire» comme principal responsable de la hausse des prix.

«La hausse du Parti conservateur du Canada dans les sondages — aux dépens du parti libéral au pouvoir — a beaucoup à voir avec la tentative réussie du chef conservateur Pierre Poilievre de blâmer le gouvernement Trudeau et sa politique de taxe sur le carbone pour la hausse de l'inflation et les problèmes d'abordabilité rencontrés par les Canadiens ordinaires», a ainsi écrit Matt Goerzen, rédacteur en chef du «Brandon Sun», dans sa réponse au sondage.

«L'incapacité des libéraux à anticiper ces problèmes en trouvant des solutions à la hausse du coût de l'essence, de la nourriture et des prêts hypothécaires a permis à M. Poilievre de prendre l'avantage, et il a exploité de manière experte et constante la colère et la frustration croissantes des Canadiens à l'égard des difficultés économiques de notre pays.»

Croque la pomme

Bien que M. Poilievre ait maintenu un rythme digne d'une campagne électorale depuis qu'il est devenu chef, traversant le pays à plusieurs reprises pour des rassemblements partisans et des événements de collectes de fonds, l'année prochaine marquera le 20e anniversaire de sa première élection comme député d'une circonscription de la région d'Ottawa.

Connu depuis longtemps pour son style bagarreur et sa rhétorique hyper partisane en Chambre, il a quelque peu adouci son ton – et abandonné ses lunettes – dans le cadre des efforts visant à se redéfinir aux yeux des Canadiens. Et les sondages tendent à suggérer que ça fonctionne.

Pour amener davantage d'électeurs, en particulier ceux des circonscriptions clés du Grand Toronto, ainsi que les femmes de plus de 50 ans, à accepter l'idée que M. Poilievre soit un bon agent de changement après plus de huit ans de règne libéral, le parti a lancé une campagne publicitaire de 3 millions $.

Les publicités présentent également ce que de nombreux conservateurs considèrent comme une autre carte maîtresse de leur succès: son épouse, Anaida Poilievre.

Immigrante vénézuélienne ayant adopté le Canada, depuis le Québec, elle a joué un rôle plus important dans l'organisation d'événements de collecte de fonds et en participant à des événements culturels auprès des communautés de nouveaux arrivants.

Elle a également participé à la conception des derniers produits dérivés du parti, notamment un T-shirt avec une image de son mari mâchant une pomme. Référence à la vidéo, devenue virale même ailleurs dans le monde, où le chef conservateur écarte les questions d'un journaliste de la Colombie-Britannique sur son statut de «populiste à la Trump», en ripostant avec ses propres questions, tout en croquant une pomme, visiblement en plein contrôle.

Le personnel politique, des membres du caucus conservateur et des partisans ont surfé sur la vidéo virale, transportant des pommes lors de différentes réunions et d'événements pour les inclure dans des photos.

«On voit énormément de mèmes sur TikTok», souligne Lenie Lucci, rédactrice en chef de la «Montreal Gazette».

Ni le Parti conservateur ni le bureau du chef de l'opposition officielle n'ont répondu à une demande de commentaires concernant l'ascension de M. Poilievre dans les sondages ni pour une entrevue de fin d'année avec le chef. M. Poilievre n'a pas non plus donné de conférence de presse depuis le 23 novembre.

De nombreux conservateurs attribuent directement le succès des conservateurs à M. Poilievre, qui met un point d’honneur à s’impliquer directement dans les efforts de communication. On pense notamment à une publicité vidéo de 15 minutes récemment publiée, style documentaire, avec M. Poilievre à la narration.

La vidéo explique comment la pénurie de logements au Canada a commencé et comment M. Poilievre envisage d'y remédier. Elle a généré des millions de clics, mais des économistes estiment qu’il tourne un peu les coins ronds et tord un peu librement certains faits.

Le vétéran député conservateur Ed Fast, qui avait appuyé la candidature de l'ex-premier ministre du Québec Jean Charest dans la course à la direction, a déclaré que M. Poilievre avait mûri dans ses nouvelles fonctions. «Il a certainement appris les ficelles de la direction d'un caucus, il n'y a plus aucun doute là-dessus», a déclaré M. Fast.

L'an dernier, «le manifestant du convoi de la liberté» avait été désigné «personnalité qui a le plus marqué l'actualité» par près de la moitié des répondants.