Le chef conservateur Pierre Poilievre veut «ramener en arrière» le pays en abolissant ce qu'il qualifie de «taxe sur le carbone», accuse le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

«Pierre Poilievre n'est pas là pour défendre la veuve et l'orphelin. Pierre Poilievre est là pour défendre les pétrolières qui font des milliards de profits parce que ce qu'il veut faire, c'est rendre la pollution gratuite. (…) On a déjà joué dans ce film-là avec les années Harper», a-t-il assené vendredi à Québec où se tient le congrès national conservateur.

À ses côtés, la nouvelle ministre du Tourisme, Soraya Martinez Ferrada, s'est dite préoccupée par «la radicalisation» du Parti conservateur et la «politique américaine» de son chef.

«Dans le congrès conservateur, aujourd'hui, on voit par exemple la coalition pro-vie, on voit le lobby des armes à feu, on voit des groupes qui ne croient pas dans les changements climatiques», a-t-elle affirmé.

Questionnés à savoir s'ils sentent le tapis leur glisser sous les pieds alors que les troupes de Pierre Poilievre jouissent d'une avance considérable sur eux dans les sondages nationaux, M. Guilbeault a affirmé qu'il «n'est pas dans le pouvoir, les élections» et qu'il travaille à mettre en place des solutions pour aider la population face à l'inflation et aux taux d'intérêt.

«Qu'est-ce que Pierre Poilievre a à offrir? Il est contre. Il est contre tout. Il est contre l’allocation pour enfants, il est contre les soins dentaires, il est contre l'électrification des transports, il est contre les supports que nous fournissons à la population canadienne pour aider dans la transition énergétique», a dit M. Guilbeault.

Comité d'accueil

Des militants de groupes communautaires s'étaient aussi donné rendez-vous aux abords des lieux où se réunissaient les conservateurs en congrès annuels, chantant des dizaines de slogans et dénonçant une «clique de climatosceptiques» et d'«antiféministes».

«Ils sont contre les droits des trans, ils sont antiavortement, ils sont climatosceptiques, donc on veut lutter contre leurs idées», a résumé une manifestante, Catherine Gauthier, en entrevue avec La Presse Canadienne.

Un autre manifestant, Arnaud Brubacher, débattait avec des délégués qui s'arrêtaient à leur arrivée. «Les politiques de droite, économiquement, ça en met plus dans les poches des riches, puis socialement, c'est toujours les partis qui sont les plus intolérants envers les minorités», a-t-il déclaré.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, qui a profité de multiples occasions au cours des derniers jours pour s’en prendre à M. Poilievre en marge de la réunion de son propre caucus, en a rajouté une couche vendredi dans un communiqué de presse.

Selon les néo-démocrates, avec Pierre Poilievre tout se résume à de la «comédie», des «slogans accrocheurs» et des «jeux partisans».

«Il ne veut que le pouvoir. Il fait semblant de se soucier des autres, mais s'il en a l'occasion, il fera la même chose que les conservateurs. Il coupera dans les services dont vous avez besoin et réduira les impôts des riches PDG», a envoyé M. Singh.

Selon le plus récent sondage de la firme Abacus Data, les conservateurs de Pierre Poilievre mènent avec 40 % des intentions de vote à l'échelle nationale. Les libéraux suivent loin derrière à 26 %, le NPD à 19 %. Le Bloc récolte pour sa part l'appui de 30 % des Québécois.