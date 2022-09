Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a présenté mercredi le cadre financier de sa formation politique. Le dévoilement a eu lieu en présence de l'ex-chef du PCQ, Adrien Pouliot.

Le cadre financier du Parti conservateur vise une baisse d'impôts, une amélioration des services et la protection du pouvoir d'achat.

Le PCQ promet notamment de diminuer le fardeau fiscal des Québécois de 38,4 G$ sur cinq ans si jamais il est élu à la tête du Québec le 3 octobre prochain.

«Malgré cette baisse de revenus, les budgets seront équilibrés, les services publics seront améliorés, nous ne pigerons pas dans le Fonds des générations et nous allons alléger le fardeau de l’endettement public des prochaines générations en réduisant de 18,5% le poids de la dette brute du Québec par rapport à la taille de l’économie», a assuré Éric Duhaime.

Le PCQ affirme que les baisses de taxes et d'impôts, en plus de la déréglementation proposée, auront un effet d'entraînement sur l'économie.

Advenant des surplus plus élevés que prévu, Éric Duhaime promet un «dividende de prospérité» représentant une réduction additionnelle du fardeau fiscal des contribuables.

«Il est facile de dépenser l’argent des autres. On n’a qu’à voir la pluie de milliards de dollars de promesses qui s’est abattue au Québec depuis deux semaines. Nous proposons une autre approche: moins d’impôts et de taxes, une hausse de dépenses plus modérée en ligne avec l’inflation et la croissance de la population, la fin des déficits, de meilleurs services publics grâce au privé et à la concurrence, tout en continuant d’investir dans nos infrastructures, nos bâtiments, nos routes, nos hôpitaux et nos écoles pour rattraper le retard que nous a légué des années de laisser-aller et d’imprudence», a rappelé le chef conservateur.

Les principaux engagements du PCQ

Baisse de l’impôt des particuliers (hausse de l’exemption personnelle de base d’impôt des particuliers à 20 000 $ plutôt que 15 728 $ et réduction des taux d’imposition pour les paliers suivants : Premier 46 295 $ : de 15% à 13% - De 46 295 $ à 92 580 $ : de 20% à 18%;

Suspension de la taxe sur les carburants de 19,2 cents / litre;

Hausse de crédits d’impôt pour les travailleurs d’expérience de plus de 60 ans pour les encourager à prolonger leur carrière et pour les proches aidants;

Nouveau crédit d’impôt pour abonnements sportifs;

Nouveau crédit d’impôt pour familles de plus de deux enfants;

Élimination de la TVQ sur les biens usagés et sur les équipements et les activités physiques;

Hausse des prêts et bourses;

Recours accru au secteur privé en santé pour faciliter l’accès aux soins;

Baisse des aides aux entreprises et des subventions aux véhicules électriques;

Adoption d’une Loi sur le plafonnement des dépenses.

En mettant en branle ces engagements, le PCQ prévoit notamment, sur une durée de cinq ans, une baisse de l’impôt des particuliers totalisant 30,1 G$, une baisse de la TVQ totalisant 2,7 G$, un retour à l’équilibre budgétaire dès 2023-2024, un surplus (avant contribution au Fonds des générations) de 21 G$.

«Je suis très fier du travail accompli, non seulement parce que nous sommes les seuls à présenter un cadre détaillé par souci de transparence, mais aussi parce que nous sommes le seul des cinq partis qui présentons un budget équilibré sur 4 ans», a déclaré le chef du PCQ, Éric Duhaime.

Correction du cadre financier pour le PQ, le PLQ et la CAQ

Le Parti québécois (PQ) a dû apporter des corrections à son cadre financier qui comportait des chiffres inexacts, quelques heures après sa présentation. Mardi en fin de soirée, la formation politique a envoyé un cadre financier «ajusté» en raison d'«une erreur de report de ligne dans Excel». «Deux cellules qui avaient été mal imbriquées», indique-t-on.

Le parti a donc précisé que le total de leurs engagements s'élève à 29,7 milliards $ au lieu de 29,9 milliards $. Et le déficit prévu en 2026-2027 passe de 518 millions à 492 millions $.

Le cadre financier du PLQ contenait aussi une erreur importante, qui a pour effet de sous-estimer la dette du Québec de 12 milliards de dollars selon La Presse. L'erreur a d'ailleurs été reconnue par le responsable du cadre financier au PLQ, Carlos Leitão.

En plus de l’erreur de 12 milliards, le PLQ aurait également omis des dépenses de 2,8 milliards de dollars concernant les dépenses liées à la COVID-19 et aurait fait le choix, toujours selon La Presse, de dépenser l’entièreté des 2 milliards de dollars de provisions pour risques économiques inscrits pour chacune des 5 prochaines années dans le rapport préélectoral, le tout jouant sur l'estimation de la dette du PLQ au terme du mandat.

La CAQ aurait aussi commis une erreur dans son cadre financier de base en additionnant erronément le coût de certaines promesses dans une de ses listes. Selon La Presse, l’erreur de 4,3 milliards sur 5 ans n’a toutefois pas été répliquée dans les pages suivantes de son cadre, et n’a pas d’impact sur les équilibres financiers de la CAQ ni sur sa dette.