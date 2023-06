Au Québec, plus d'un jeune sur trois utilise le français ET l'anglais au travail, selon de nouvelles données de l'Office québécois de la langue française (OQLF) sur l'utilisation des langues par les jeunes de 18 à 34 ans ainsi que sur leurs préférences linguistiques.

Parmi les Québécois de 18 à 34 ans occupant un emploi, 53% ont indiqué utiliser seulement le français au travail, 38% ont mentionné utiliser le français et l'anglais et 6%, seulement l'anglais.

Les trois quarts des 18 à 34 ans occupant un emploi ont dit utiliser le français le plus souvent au travail, selon les données de l'OQLF.

Une majorité préfère travailler en français

En 2021, les deux tiers des Québécoises et des Québécois de 18 à 34 ans ont dit préférer travailler en français, alors que 14% d'entre eux ont indiqué préférer travailler en français et en anglais et 11%, en anglais.

La proportion de jeunes préférant travailler en français est plus élevée chez les jeunes de 30 à 34 ans (70%) que chez ceux âgés de 18 à 23 ans ou chez ceux âgés de 24 à 29 ans (une proportion de 64% pour chacun de ces groupes).

Compétences linguistiques pour offrir un service à la clientèle

Toujours selon l'enquête de l'OQLF, trois jeunes sur quatre (76%) ont dit être en mesure d'offrir un service simple à la fois en français et en anglais et 20%, en français seulement.

La moitié des jeunes (50%) ont dit être en mesure d'offrir un service complexe en français seulement et 43% ont mentionné être en mesure d'en offrir un à la fois en français et en anglais.

Et sur l'île de Montréal?

Sur l'île de Montréal, 36% des jeunes travailleuses et des jeunes travailleurs ont dit n'utiliser régulièrement que le français au travail.

La moitié des personnes de ce groupe d'âge ont, quant à elles, mentionné utiliser régulièrement le français et l'anglais, tandis que 10% d'entre elles ont dit ne travailler régulièrement qu'en anglais.

Moins des deux tiers des jeunes montréalais (65%) ont dit utiliser le français le plus souvent au travail.

Sur l'île de Montréal, plus de la moitié des jeunes (53%) préfèrent travailler en français, tandis que 17% affirment préférer travailler en français et en anglais. Seulement, 17% préfèrent travailler en anglais.