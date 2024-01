Création d’un «secteur 24h», investissements pour contrer les taux d’inoccupation, plus de zones piétonnes et espaces publics plus propres: la Ville de Montréal mettra les bouchés doubles au cours des prochaines années pour assurer à long terme le développement de son centre-ville.

C’est ce qu’a annoncé mardi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a détaillé les grands axes de sa stratégie Agir pour l'avenir du centre-ville de la métropole, qui nécessitera des investissements de plus d’un milliard de dollars au cours des dix prochaines années.

Afin d’assurer la pérennité du centre-ville et des acteurs qui le fréquentent, Montréal entend ajouter du mobilier urbain et misera sur la revalorisation du patrimoine des différents quartiers.

Le Quartier latin deviendra le Quartier de la francophonie. «On veut redonner les lettres de noblesse à ce quartier», a souligné Mme Plante lors de la présentation de son plan.

Le lieux exact du «secteur 24h» se retrouvera dans la «politique de vie nocturne» qui sera dévoilée «bientôt», a expliqué Luc Rabouin, président du comité exécutif. Cette politique devrait être soumise pour la consultation dans les semaines qui viennent.

«On veut désigner un premier quartier 24h au centre-ville en 2024. On a pas dit que ça allait être le Quartier latin. Ce sera possiblement le Quartier latin, ou ailleurs», a-t-il précisé.



Si le communiqué indique que le Quartier latin deviendra une zone 24h, M. Rabouin n'a pas voulu confirmer ni infirmer que c'est la zone qui a été retenue par les élus. «Le Quartier latin est un lieu propice pour éventuellement avoir une zone 24h» s'est contenté de mentionner M. Rabouin.

Rappelons que la politique de vie nocturne prévoit entre autres la «révision de la réglementation sur le bruit pour les salles de spectacles» ainsi que «l'extension des heures de vente d’alcool dans des lieux ciblés.»

D'autres mesures

Parmi les neuf initiatives présentés, la Ville compte également sur la création d’autres quartiers habités dans les secteurs des Faubourgs et de Bridge-Bonaventure où 15 000 logements pourraient être construits.

On souhaite aussi investir davantage dans les édifices existants comme l’ancien Hôpital Royal Victoria et l’Îlot Voyageur Sud afin de renverser la tendance «à la hausse» des taux d’inoccupation.

On estime qu’une meilleure propreté des espaces publics améliorera l’expérience des personnes qui visitent le centre-ville. On souhaite aussi ajouter une zone à priorité piétonne dans le Vieux-Montréal.

Finalement, on continuera de mettre l’accent de la gestion des entraves et des chantiers présents dans le centre-ville.

«Notre défi est donc majeur : repenser le développement à long terme du centre-ville et mettre en place des initiatives structurantes pour renforcer l'attractivité et la résilience du centre-ville. Cette stratégie propose des initiatives concrètes pour y arriver», a déclaré Mme Plante.