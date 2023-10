Au cours de la dernière année, 151 289 personnes ont donné de leur sang permettant ainsi la livraison de 297 258 produits sanguins aux centres hospitaliers du Québec, selon le rapport annuel 2022-2023 d'Héma-Québec, qui célèbrera son 25e anniversaire à l’automne 2023.



Selon l'organisation, «toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de sang au Québec. Ce peut être à la suite d’un accident, lors d’une intervention chirurgicale, ou encore pour traiter une maladie. Seulement 3% de la population adulte québécoise donne du sang.»

Héma-Québec et ses partenaires ont organisé près de 1 700 collectes de sang au cours de la dernière année, attirant un total de 390 643 visites - tous types de dons confondus. Selon l'organisation, un donneur effectue environ 1,61 don de sang en moyenne par an.

«Héma-Québec a efficacement répondu à l’ensemble des besoins des hôpitaux en matière de produits sanguins», précise-t-on dans le rapport annuel 2022-2023.

Au niveau des produits stables, Héma-Québec dénombre 21 968 donneurs de plasma inscrits et 452 302 produits stables livrés au cours de la dernière année.

Héma-Québec note également 55 561 personnes inscrites au Registre des donneurs de cellules souches, dont 3 085 nouvelles inscriptions, ainsi que 2 273 donneuses de sang de cordon.

Le rapport annuel de l'organisme mentionne 131 greffes de cellules souches non apparentées, dont 18 de sang de cordon (utile dans le traitement d'environ 80 maladies), 901 donneurs de tissus humains prélevés (tissus oculaires (cornées, globes), valves cardiaques, tissus artériels (aortes abdominales, artères fémorales), tissus cutanés (peau) et tissus musculosquelettiques (tendons et os) pour un total de 5 436 tissus humains distribués.

«Un donneur de tissus humains peut aider jusqu’à 20 personnes», souligne Héma-Québec dans son rapport.

Héma-Québec comptait aussi en 2022-2023 sur 1 387 donneuses de lait maternel pour 18 484 bouteilles de lait maternel distribuées. «Chaque année au Québec, quelque 1 000 bébés prématurés dont la mère ne peut allaiter bénéficient du lait maternel de la banque d’Héma‑Québec», précise le rapport annuel de l'organisation.

De belles réalisations

Parmi les belles réalisations de 2022-2023, Héma-Québec note l'ouverture du nouveau centre de donneurs de Saint-Bruno. «L'établissement montérégien a connu un excellent départ et poursuit sur son élan avec un volume de dons en croissance», précise l'organisation. De son ouverture à la fin de l’exercice financier, le 31 mars 2023, ce sont 2 084 dons de plasma qui ont été effectués dans ce centre, ce qui représente une moyenne de près d’une centaine de dons de plasma par semaine.

Héma-Québec considère également l'instauration d'un questionnaire non genré comme «l'une des grandes innovations de l'exercice» 2022-2023. Ce changement a permis de supprimer l'interdiction de don visant les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. L’admissibilité au don est donc désormais fondée sur une évaluation individualisée des comportements à risque plutôt que sur l’appartenance à un groupe ciblé.

«Cette nouvelle approche plus inclusive, respectant la sûreté des produits transfusés aux personnes qui en ont besoin, place Héma-Québec dans le groupe des leaders sur la scène internationale dans son secteur d’activités», écrivent dans le rapport annuel Anne Bourhis, présidente du conseil d’administration et Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction chez Héma-Québec.

De grands défis

À compter de l’automne 2024, Héma-Québec assurera le rôle de distributeur unique pour les tissus humains pour l’ensemble des besoins du réseau de la santé. Héma-Québec assure déjà la gestion de la seule banque publique de tissus humains au Québec. L'organisation agit également depuis plus de 20 ans à titre de fournisseur de tissus humains destinés à la greffe. À ce titre, Héma-Québec prélève, transforme et distribue actuellement la majorité des tissus humains consommés par les établissements de santé du Québec.

Héma-Québec développera également dans les prochaines années de nouveaux centres consacrés au don de plasma. L’ouverture de nouveaux centres débutera en 2024 et se terminera vers la fin de 2026. «Leur emplacement n'est pas encore établi. Le choix sera basé sur l'objectif de rejoindre le maximum de donneurs potentiels et bonifier l'offre du don de plasma», précise la direction d'Héma-Québec.

«Le plasma contient des protéines qui, sous forme de médicaments, sont indispensables au traitement de nombreuses maladies», peut-on lire sur le site Web d'Héma-Québec.