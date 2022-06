À l'ère de l'information instantanée, 67% des Québécois font toujours confiance aux nouvelles des médias traditionnels comme la télévision, la radio et la presse écrite. Un adulte sur trois se tourne principalement vers les réseaux sociaux pour satisfaire sa soif d'actualité.

C’est ce qui ressort d’une enquête dévoilée mercredi par l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval. Cette proportion grimpe à 50 % chez les jeunes de 25 à 34 ans puis à 67 % pour les 18 à 24 ans.

Sans surprise, c’est la plateforme Facebook qui est la plus populaire chez les adultes québécois avec un taux d’utilisation de 85 %. C’est aussi le réseau social le plus utilisé au travail pour faciliter les échanges.

La télévision occupe toujours la position numéro 1 dans le cœur des Québécois comme médias traditionnels avec un taux d’utilisation de 64 % lorsqu’il vient le temps de s’informer.

Captifs de leur téléphone

L’enquête démontre également des tendances inquiétantes sur le rapport des jeunes envers les réseaux sociaux. Plus d’un adulte sur 2 (54 %) de 18 à 34 ans avoue avoir de la difficulté à décrocher contre 30 % chez les 18 ans et plus.

Les Québécois passent en moyenne 3h30 par jour à défiler leur fil d’actualité sur leur écran. Un peu plus d’un adulte sur 10 (13 %) avoue y consacrer plus de six heures par jour.