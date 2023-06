Près de 21 000 clients d’Hydro-Québec étaient sans courant jeudi après-midi en raison des feux de forêt qui touchent la Côte-Nord.



Plus tôt jeudi, près 250 000 ménages étaient privés d'électricité.

Il y a présentement près de 250 k clients en #panne. La situation est liée aux feux de forêt dans la région de la Côte-Nord. Nous avons actuellement deux lignes de transport indisponibles, pour cette raison, mais nos installations ne sont pas endommagées. La fumée et la chaleur… pic.twitter.com/YM0Wx05Uy6 — Hydro-Québec (@hydroquebec) June 1, 2023

«Nous avons actuellement deux lignes de transport indisponibles, pour cette raison, mais nos installations ne sont pas endommagées. La fumée et la chaleur ont déclenché des mécanismes de protection sur le réseau», a indiqué la société d’État sur Twitter, ajoutant que la reprise du courant se faisait progressivement.

Peu après 18h, région de Montérégie était la plus touchée, avec plus de 1300 clients sans électricité, suivie de la région de Montréal, avec un peu plus de 1000.

Un incendie de forêt de près de 500 hectares était sans contrôle jeudi au nord de Sept-Îles, sur la Côte-Nord.

En tout, la SOPFEU est aux prises avec une douzaine de feux de forêt à travers la province et rapporte que la situation s'est améliorée au Saguenay-Lac-Saint-Jean où deux d'entre eux sont considérés comme étant maîtrisés et une troisième est contenu.

Voyez notre entrevue avec la SOPFEU sur la situation dans la vidéo de cet article.

À Chapais, dans le Nord-du-Québec, la moitié de la population a dû être évacuée jeudi, en raison d’un incendie de forêt.

Quelque 500 résidences regroupant environ 800 citoyens de la localité, soit près de la moitié de la population locale, ont été évacuées, évacuations volontaires dans certains cas, mais obligatoires dans d'autres, le feu s'approchant à 100 mètres, parfois 50 mètres de certaines d'entre elles. Aucun dommage matériel n'est rapporté pour l'instant, mais il n'est pas impossible que l'eau larguée par les avions-citernes ait touché certaines résidences.

Le gouvernement du Québec a émis, jeudi matin, un avis préventif concernant les risques de feux de forêt et sollicite la collaboration de toute la population.

Déjà, depuis quelques jours, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité sur tout le territoire québécois.

Avec des informations de Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne.