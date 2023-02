Le gouvernement du Québec investit 3 514 870 $ pour former des travailleurs dans l'industrie maritime québécoise.

C'est ce qu'a annoncé la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière, Martine Biron.

«Nous donnons les leviers nécessaires pour permettre aux travailleurs de cette industrie d’accroître leurs compétences. Notre gouvernement est présent pour faire face aux enjeux de main-d’oeuvre, et le développement des compétences est au coeur de nos actions», a déclaré la ministre Champagne Jourdain.

«C’est un investissement qui répond aux besoins exprimés par l’industrie et à la nécessité de rester à la fine pointe de la technologie dans le domaine. J’invite tous ceux et celles qui le souhaitent à découvrir les formations offertes au CFMU de Lévis. Ses installations sont impressionnantes!» a lancé la ministre Biron.

Avec la collaboration du Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie maritime et de l’Institut maritime du Québec du Collège de Rimouski, près de 2 800 heures de formation seront actualisées pour les travailleurs dans le but de répondre aux besoins de l’industrie.

«Grâce à notre solide expertise en matière d’ingénierie et d’adaptation de formations, nous serons en mesure de répondre aux besoins de l’industrie maritime et périmaritime», a ajouté Julie Gasse, directrice de la Formation continue de l’Institut maritime du Québec.

Rappelons que le ministère prévoit une croissance de 2 à 3 % par année dans le secteur de l'emploi pour le secteur maritime d’ici 2025.

«Cet appui financier historique pour le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie maritime améliorera l’offre de formation actuelle et contribuera au développement des compétences de la main-d’oeuvre maritime et périmaritime», a souligné Manou Bernard, directrice générale du Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie maritime.

Selon les chiffres du gouvernement, les entreprises québécoises des secteurs maritime et portuaire ont créé plus de 27 000 emplois directs ou indirects en mer et à terre. De manière générale, l'économie canadienne a créé 150 000 emplois en janvier, avait récemment rapporté Statistique Canada.