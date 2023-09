Déjà trois semaines après le début de l'année scolaire, des centaines d'élèves attendent toujours que le ministère de l'Éducation du Québec délivre des certificats d'éligibilité pour fréquenter une école anglophone, selon un groupe représentant les commissions scolaires de langue anglaise au Québec.

L'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) a déclaré que cette année, les délais de traitement sont particulièrement longs, notamment dans la région métropolitaine de Montréal, où plus de 400 élèves attendent à la maison les documents nécessaires pour fréquenter l'école.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

En vertu de la loi sur la langue du Québec, les élèves qui souhaitent fréquenter la plupart des écoles de langue anglaise doivent prouver leur admissibilité avant qu'une commission scolaire puisse les accepter. Le ministère de l'Éducation a confirmé à CTV News qu'il traitait une augmentation de 20 % des demandes pour l'année scolaire 2023-2024 par rapport aux années précédentes, et qu'une nouvelle réforme de la loi sur la langue de la province, communément appelée Bill 96, «aurait peut-être nécessité des étapes supplémentaires» dans le traitement des certificats.

«Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il semble être plus aigu cette année», a déclaré Russell Copeman, directeur général de l'ACSAQ, lors d'une interview jeudi.

«Nous sommes à la troisième semaine de septembre, et il y a cette accumulation de demandes en attente. Le gouvernement doit prendre des mesures pour accélérer ce processus. S'il faut embaucher davantage de personnes, c'est exactement ce qu'ils devraient faire. Mais une telle accumulation, certaines de ces demandes remontent même au mois de juin. C'est simplement inacceptable, car ces enfants restent à la maison sans recevoir d'éducation.»

Au fil des ans, les commissions scolaires ont mis en place des moyens de déterminer qui est éligible et qui ne l'est pas, et cette année, selon Copeman, la majorité des cas sont simples, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de retard. L'ACSAQ affirme que les commissions scolaires de langue anglaise perdent des élèves au profit du système français en raison de cette accumulation.

«Ils prennent du retard, et comme ils le disent, des centaines d'élèves se voient refuser leur droit d'aller dans des écoles anglaises parce que le ministère de l'Éducation ne peut pas traiter ces demandes assez rapidement», a affirmé Russell Copeman.

Les cas qui seraient normalement plus complexes à traiter comprennent les certificats temporaires et les certificats pour les élèves ayant des besoins spéciaux.

Selon le ministère de l'Éducation, les étudiants peuvent généralement obtenir un certificat d'éligibilité s'ils répondent à l'un des critères suivants :

Eux-mêmes ou l'un de leurs frères et sœurs ont reçu la majeure partie de leur éducation primaire ou secondaire en anglais au Canada.

Leur mère ou leur père a reçu la majeure partie de son éducation primaire ou secondaire en anglais au Canada.

L'un de leurs parents a fréquenté une école au Québec après le 26 août 1977 et aurait pu être déclaré éligible à l'éducation en anglais à l'époque.

Un groupe de jeunes joueurs de hockey ukrainiens qui ont participé à un tournoi à Québec en février dernier et ont décidé de retourner dans la province pour leurs études est également pris dans l'accumulation au ministère.

Les six jeunes sont arrivés à Québec le 1er septembre pour fréquenter l'école anglophone St. Patrick's High School, mais ils attendent toujours l'autorisation d'aller à l'école. Dans leur cas, ils sont éligibles parce qu'ils seront dans la province temporairement, cependant, ils n'ont pu entamer le processus qu'après leur arrivée dans la province.

Bryan St-Louis, porte-parole du ministère de l'Éducation, a déclaré dans un communiqué à CTV News que le ministère a reçu «un très grand nombre de demandes d'études en anglais» cette année.

«Nous travaillons avec diligence pour répondre le plus rapidement possible aux demandes qui nous sont soumises», a souligné M. St-Louis.

Le ministère a également indiqué qu'il faut environ 10 jours pour traiter une demande d'éligibilité.