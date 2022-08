Les projections démographiques publiées lundi par Statistique Canada indiquent que dans un scénario de croissance moyenne, la population du Canada devrait s'établir à 56,5 millions de personnes en 2068. Elle s'élevait à 38,2 millions d'habitants l'année dernière.

L'agence fédérale signale que si la population canadienne continue d'augmenter dans l'avenir, ce sera surtout grâce à l'immigration, qui devrait rester assez importante au cours des prochaines décennies. L'immigration ne parvient toutefois pas à accroître de façon significative la proportion des jeunes dans la population, si bien que le Canada demeurera dépendant d'une immigration forte pour assurer le renouvellement de sa population.

Statistique Canada précise que les taux de fécondité sont faibles en ce moment au Canada et que récemment, ils ont été à la baisse.

Le vieillissement de la population canadienne ne cesse d'ailleurs de croître, au point de s'imposer comme une réalité incontournable au cours des 50 prochaines années, selon l'agence. Plus d'une personne sur quatre au pays, soit 25,9 % de la population, sera âgée de 65 ans et plus en 2068, selon les projections démographiques. L'âge moyen au Canada passerait ainsi de 41,7 l'année dernière à 44,1 ans en 2043 et à 45,1 ans en 2068.

La population âgée de 85 ans et plus pourrait quant à elle être multipliée par trois et plus durant la même période, passant de 871 000 personnes l'an dernier à 3,2 millions en 2068.

D'autre part, Statistique Canada observe des tendances démographiques régionales changeantes. Des données sur la migration interprovinciale depuis le début de la pandémie de COVID-19 pourraient signifier un accroissement démographique dans certaines provinces dont l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et la Colombie-Britannique.

Il est cependant difficile, d'après Statistique Canada, de projeter si ces nouveaux comportements migratoires vont perdurer longtemps dans l'avenir.

Selon le scénario de croissance moyenne, la population totale au Québec se chiffrerait à 9 472 300 personnes en 2043, une augmentation de 10,1 % par rapport à 2021.

Durant la même période, la population de l'Ontario grimperait à 19 065 300, une hausse de 28,6 % par rapport à 2021.

Toujours selon le scénario de croissance moyenne, la proportion de personnes âgées (65 ans et plus) au Québec passerait de 20,3 % en 2021 à 25,7 % en 2043.