Plus de 70 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité, lundi matin.

À 12h30, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean était la plus touchée, avec plus de 20 000 clients sans courant. La région de la Capitale-Nationale suivait, avec un peu plus de 14 000 clients touchés.

17 000 abonnés @hydroquebec sans électricité à 9 heures. Près de 5 000 en Chaudière-Appalaches. Beaucoup d'appels pour des branches tombées sur des fils. — Denis Langlois (@dlanglois_info) May 1, 2023

Un porte-parole d'Hydro-Québec a indiqué que les pannes étaient causées par la pluie et de forts vents ayant endommagé de la végétation. S'il ne pouvait préciser une heure de reprise de service, il a assuré que des équipes étaient déployées sur le terrain. Selon le site Internet d'Hydro-Québec, environ 450 employés étaient mobilisés.

La société d'État a connu quelques ratés au cours du mois d'avril, alors que plus d'un million de Québécois avaient été privés de courant après une tempête de verglas

Le 25 avril dernier, environ 500 000 clients d'Hydro-Québec avaient aussi été privés d'électricité, après une «perte de production inattendue sur le réseau». La situation s'était toutefois résorbée en quelques heures.