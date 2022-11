Des membres de diverses organisations environnementales ont déposé mardi une pétition de plus de 80 000 signatures au bureau du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, à Ottawa réclamant «un plafond ambitieux» des émissions de pétrole et de gaz.



L’action est notamment menée par la Fondation David Suzuki, Environnemental Defence, Protect Our Waters, Stand.Earth, LeadNow et West Coast Environmental Law.

Les organisations environnementales appellent le bureau du premier ministre Trudeau à respecter l’engagement de la COP26, pris pour la première fois lors des négociations à Glasgow, au Royaume-Unis, alors que «les émissions de pétrole et de gaz au Canada continuent d’augmenter à un rythme alarmant».

Environnemental Defence affirme que «le secteur pétrolier et gazier représente 26 % des émissions nationales» et «qu'alors que d'autres secteurs ont réussi à réduire leurs émissions, les émissions de pétrole et de gaz ont augmenté de 89 % depuis 1990.»

«À moins que les émissions du secteur pétrolier et gazier fortement polluant ne diminuent rapidement, il n'y a aucune possibilité que le Canada atteigne ses objectifs climatiques. Le gouvernement continue de donner au gros pétrole, nageant déjà dans l'argent, plus de carottes, mais les entreprises n'agissent pas. Un plafond d'émissions strict est essentiel pour inciter l'industrie à investir dans la réduction réelle de la pollution par le pétrole et le gaz, et pas seulement dans l'écoblanchiment», affirme Tom Green, conseiller principal en politique climatique, Fondation David Suzuki.

 

«Le message des Canadiens est clair : l'industrie pétrolière et gazière doit être tenue responsable de sa pollution. Sans un plafond d'émissions ambitieux pour le secteur, le Canada ne pourra pas respecter ses engagements climatiques, et le public devra prendre le relais. Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour la COP27, nous attendons du gouvernement fédéral qu'il annonce la voie qu'il mettra en œuvre pour limiter et réduire la pollution par les hydrocarbures», affirme Aly Hyder Ali, gestionnaire du programme Pétrole et gaz pour Environnemental Defence Canada.

Les groupes demandent que cet engagement prenne forme lors de la session 2022 des négociations de l'ONU sur le climat, la COP27, qui se tiendra à Sharm El Sheikh, en Égypte.