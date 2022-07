Au cas où vous aviez besoin d’une autre raison d’aimer le meilleur ami de l’homme, une nouvelle étude américaine a remarqué que les quartiers avec plus de chiens affichent des taux de criminalité plus bas que la moyenne, et ce, en raison des nombreux «yeux dans les rues».

Les quartiers avec un haut niveau de confiance parmi les résidents ont montré des «baisses d’homicides, de vols et d’agressions», ont noté les chercheurs de l’Université d’Ohio. Mais parmi ces quartiers, ceux avec un grand nombre de chiens ont également affiché une plus grande chute du taux de criminalité.

Les résidents ont besoin d’un sentiment «d’effort collectif», qui peut avoir un impact positif sur leur quartier, a déclaré Nicolo Pinchak, auteur principal de l’étude par voie de communiqué.

«Les gens qui font marcher leur chien sont essentiellement en train de patrouiller leur quartier, a-t-il expliqué. Ils remarquent rapidement lorsqu’il y a quelque chose qui n’est pas normal et lorsqu’il y a des étrangers suspects dans le coin. Ça peut dissuader les gens à commettre des crimes.»

Publié le 25 juin dans le journal Social Forces, l’étude a analysé plusieurs facteurs. Elle rapporte des statistiques sur la criminalité de 2014 à 2016 dans 595 quartiers de la métropole de Columbus, en Ohio, ainsi que des sondages marketing sur une étude qui demandait aux résidents s’ils avaient un chien et s’ils se sentaient en sécurité dans leur quartier.

Les résultats ont révélé que parmi les quartiers où la confiance est élevée, ceux avec une grande population de chiens ont un taux de vols 66% moins élevé et 50% moins de meurtres que les quartiers avec moins de chiens.

«La confiance n’aide pas autant les quartiers que les gens qui sont dans les rues et qui peuvent rapporter rapidement ce qu’il se passe. C’est ce que les gens qui font marcher leur chien sont en mesure de faire», a ajouté M. Pinchak.

«Et c’est pourquoi les chiens sont supérieurs aux chats et les animaux qui n’ont pas besoin de sortir en terme de lutte contre le crime.»

L’étude indique également que les communautés avec de nombreux chiens subissent moins d’invasion à domicile, selon les chercheurs.

En effet, l’aboiement des chiens à l’intérieur des maisons peuvent dissuader certains voleurs.

De plus, une personne à la recherche d’une nouvelle propriété pourrait vérifier à l’avenir le nombre de chiens en laisse dans les rues.

«Notre étude ajoute une autre raison expliquant pourquoi les chiens sont bons pour nous», a conclu Pinchak.

