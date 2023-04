Un nouveau sondage de la firme H&R Block Canada a révélé que plus de la moitié des Canadiens estiment être en retard sur leur épargne-retraite.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Environ la moitié des Canadiens interrogés (52 %) confient qu'ils ne sont pas préparés à la retraite parce qu'ils n'ont plus assez d'argent à la fin du mois pour épargner et qu'ils prévoient travailler à temps partiel lorsqu'ils prendront leur retraite, selon l'enquête.

«Il n'y a pas si longtemps, la vision traditionnelle de la retraite était qu'à environ 65 ans, les Canadiens “raccrochaient leur chapeau” pour célébrer la fin de l'emploi à temps plein», a expliqué le président de H&R Block Canada, Peter Bruno, dans un communiqué de presse publié plus tôt ce mois-ci. «Ce que nous constatons, c'est que la vision de la retraite a considérablement évolué - alimentée par les changements de plans d'épargne fiscalement favorables, l'évolution des réalités de la main-d'œuvre, l'économie du travail et l'environnement économique dominant.»

Au moins 50% des Canadiens interrogés ont déclaré qu'ils prévoyaient d'avoir un «petit boulot» lorsqu'ils prendraient leur retraite pour gagner un revenu, et 36 % des répondants âgés de 18 à 54 ans croient qu'ils ne prendront jamais leur retraite.

Certains répondants étaient toutefois plus optimistes, alors que 44 % d'entre eux déclarant qu'ils prévoyaient prendre leur retraite plus tôt que l'âge moyen, qui, selon Statistique Canada, est de 64 ans et six mois.

Et 46 % ont avoué se sentir bien dans leurs stratégies de retraite, malgré l'incertitude économique actuelle.

En ce qui concerne les régimes d'épargne fiscalement avantageux, 56 % des Canadiens affirment avoir un REER, tandis que 6 % ont déclaré qu'ils en établiraient un à l'avenir. Ce sont 51% qui ont dit qu'ils devaient mieux comprendre les options d'épargne-retraite fiscalement avantageuses.

La proportion est plus faible, à 54 %, pour les Canadiens qui ont un CELI. Seulement 6% prévoient s'en créer un éventuellement.

Selon le sondage, 37 % des Canadiens ont mentionné avoir un régime de pension enregistré parrainé par l'employeur et 19 % comptent sur des régimes de retraite assistés par le gouvernement.

Cependant, 65 % des répondants ont indiqué qu'ils investiraient probablement moins dans leur CELI ou REER cette année, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie. Moins de personnes (32 %) ont l'impression de mettre de côté suffisamment d'argent chaque mois pour leur retraite.

«Il n'existe pas de plan ou de stratégie de retraite unique pour les Canadiens, mais, quelle que soit votre situation personnelle, il est essentiel de bien comprendre vos options et le fonctionnement des régimes d'épargne fiscalement avantageux», a précisé M. Bruno. «En ce qui concerne le délai de production des déclarations de revenus, il est également important que vous compreniez tout changement susceptible d'avoir une incidence sur la manière de maximiser votre déclaration de revenus et de minimiser votre revenu imposable», a-t-il conclu.