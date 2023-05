Plus de 111 000 nids-de-poule ont été colmatés sur le réseau artériel de la Ville de Montréal depuis le début de l’année, a annoncé la métropole, vendredi.

Dans un communiqué de presse, Montréal a expliqué qu’un investissement de 2,5 M$ a permis de réaliser six opérations de colmatage sur son territoire au cours des derniers mois et de réparer 14 200 nids-de-poule supplémentaires comparativement à 2022, alors que 96 800 nids-de-poule ont été colmatés l’an dernier, indique-t-on.

La municipalité mentionne toutefois que le nombre de réparations de nids-de-poule semble en diminution par rapport à la moyenne des années 2017, 2018 et 2019, qui atteignait 176 461 nids-de-poule.

«Ces résultats sont attribuables aux efforts constants de réparation des infrastructures routières et souterraines», souligne la Ville de Montréal.

Ces opérations ne semblent toutefois pas empêcher la prolifération des nids-de-poule dans la province. Selon une récente étude faite par CAA-Québec, les routes du Québec sont les pires comparées à l'ensemble du pays. En effet, seulement 56% des routes de la province seraient en bon état.

Selon le porte-parole du ministère des Transports, environ 300 000 nids-de-poule sont colmatés chaque année sur l'ensemble du réseau routier. Et, ces opérations coûtent annuellement près de 10 millions de dollars.

De son côté, la Ville de Montréal assure faire son possible pour contrer la hausse des nids-de-poule sur son réseau routier et prévoit investir 880,6 M$ de 2023 à 2032 afin de «prolonger la durée de vie utile des chaussées et éviter la prolifération des nids-de-poule».

Si vous apercevez un nid-de-poule, il est possible de le signaler à la Ville de Montréal en appelant au 311.