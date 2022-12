Au cours des deux dernières semaines, Porter Airlines a annoncé une série d'ajouts à ses itinéraires et à ses fréquences, notamment vers le Québec.

La compagnie aérienne établie à Toronto a dévoilé de nouveaux vols vers Vancouver, Ottawa et Montréal, Calgary et Edmonton depuis l'aéroport international Pearson de Toronto et l'aéroport Billy Bishop, à partir du 1er février.

Porter a également indiqué une expansion des liaisons de l'aéroport international d'Ottawa vers New York, Boston, Québec et Thunder Bay à compter du 26 mars.

L'année dernière, la compagnie aérienne a dit faire l'achat de 30 avions Embraer E195-E2 pour un total de 100 appareils en commande.

Le chef de la direction, Michael Deluce, a déclaré que Porter aura 50 avions d'ici la fin de 2024 pour disposer d'un vaste réseau sur toutes les principales destinations au Canada et aux États-Unis.

Il a ajouté que l'expansion nord-américaine fait partie du plan de Porter visant à offrir des vols économiques de haute qualité à plus grande échelle à un moment où de nombreuses autres compagnies aériennes ont réduit leurs dépenses.