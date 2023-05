Plus de la moitié des ministres de l'Environnement des provinces et territoires ont délégué leur sous-ministre à une réunion avec Ottawa et les dirigeants autochtones sur la protection des terres et des eaux au Canada.

Les ministres de l'Environnement de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et des Territoires du Nord-Ouest ont participé à la réunion à Ottawa.

Les autres provinces et territoires ont délégué leur sous-ministre à cette première réunion ministérielle «en personne» depuis la «COP15» de décembre dernier à Montréal, qui a accouché d'un Cadre mondial de la biodiversité.

Le gouvernement fédéral mène la Stratégie 2030 pour la biodiversité du Canada, qui vise à protéger 30% des terres et des eaux d'ici 2030. Mais cet objectif sera difficile à atteindre sans l'aide des provinces et des territoires.

Le ministère fédéral de l'Environnement et du Changement climatique affirme qu'il a un rôle essentiel à jouer car il a une autorité importante sur l'utilisation des terres.

À la fin de 2022, près de 14% des terres et des eaux douces du Canada et près de 15 % des zones marines et du littoral étaient, sous une forme ou une autre, protégées pour leur conservation.