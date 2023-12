La police a informé la population qu'un suspect avait été retrouvé mort mercredi, alors que les agents intervenaient sur une fusillade active et des rapports faisant état de plusieurs victimes à l'Université du Nevada à Las Vegas (UNLV).

L'université a indiqué sur X, anciennement Twitter, que le tireur se trouvait dans le Beam Hall, Frank and Estella Building, qui abrite la Lee Business School de l'UNLV, et que la police répondait à un rapport supplémentaire faisant état de coups de feu tirés dans l'union des étudiants située à proximité.

La police de Las Vegas a indiqué sur X qu'un suspect «a été localisé et est décédé» environ 40 minutes après la diffusion de l'alerte initiale.

UPDATE: The suspect has been located and is deceased. https://t.co/h56jaYcFwg pic.twitter.com/eeTzBIEg7O — LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023

Un journaliste de l'Associated Press a vu une équipe d'officiers du SWAT portant des insignes du FBI se déplacer en groupe sur le campus peu avant 13h, heure locale, peu après que la police ait annoncé la mort du suspect.

Sur les réseaux sociaux, les responsables de l'université ont demandé aux personnes présentes sur le campus de continuer à se mettre à l'abri, en précisant que «l'enquête est toujours en cours».

Please shelter in place. This remains an active investigation. The suspect has been contained, according to police. — UNLV (@unlv) December 6, 2023

L'étudiant Matthew Felsenfeld a dit qu'il avait barricadé sa porte avec une douzaine de camarades de classe dans un bâtiment situé près de l'association des étudiants.

«C'est le moment où vous appelez vos parents pour leur dire que vous les aimez», a commenté Felsenfeld, un étudiant en journalisme de 21 ans.

Il a déclaré ne pas avoir entendu de coups de feu ni vu de blessés, mais avoir vu la police se préparer à entrer dans le bâtiment voisin. Peu de temps après, la police est arrivée et les a fait sortir.

«La situation est très triste», a déploré M. Felsenfeld.

«Chaque année, il y a de plus en plus de fusillades. Qu'allons-nous faire? Il y a des lois, mais est-ce qu'elles vont être adoptées? On ne sait jamais.» - Matthew Felsenfeld, étudiant de l'UNLV

Pierre Lescure, un senior de l'UNLV, se rendait à vélo de son domicile au campus pour une réunion lorsqu'il a déclaré qu'une dizaine de voitures de police l'ont dépassé.

«Ils roulaient trop vite et il n'y avait pas d'ambulance, seulement des policiers. Il s'agissait clairement d'une fusillade», a déclaré M. Lescure. «Il ne pouvait pas s'agir d'autre chose.

Lescure s'est arrêté à un pâté de maisons de l'école. Il a vu un hélicoptère survoler le cœur du campus et une foule en sortir. Lescure est resté environ cinq minutes, mais il est reparti après avoir été informé que la fusillade était toujours en cours.

L'UNLV compte plus de 30 000 étudiants de premier et deuxième cycles sur son campus de 332 acres, situé à moins de 3 km à l'est du Strip de Las Vegas.

La fusillade s'est produite dans une ville encore marquée par l'une des pires tueries de masse de l'histoire des États-Unis, la fusillade du 1er octobre 2017 au casino Mandalay Bay de Las Vegas, qui a fait 60 morts et des centaines de blessés. Le campus de l'UNLV se trouve à un peu plus de trois miles de ce lieu.