Pierre Poilievre demande à Twitter d'étiqueter les comptes de la CBC de média «financé par le gouvernement», alors que d'autres diffuseurs publics, comme la radio NPR aux États-Unis, dénoncent cette mesure comme une atteinte à leur intégrité en matière d'indépendance éditoriale.

Le chef conservateur a fait cette requête aux dirigeants de la plateforme de médias sociaux, à San Francisco, et il a publié une copie de sa lettre sur son compte Twitter.

Dans une note sur Twitter pour présenter sa lettre, M. Poilievre écrit que «nous devons protéger les Canadiens contre la désinformation et la manipulation de média d'État».

«C'est pourquoi je demande à Twitter d'étiqueter comme il se doit la CBC 'média financé par le gouvernement'. Il s'agit d'un fait. Et les Canadiens méritent qu'on leur présente les faits.»

Dans sa lettre à Twitter, M. Poilievre demande que l'étiquette «financé par le gouvernement» soit apposée sur tous les comptes «d'actualités» de la CBC. Le chef conservateur ne fait pas mention, par contre, du réseau français du diffuseur public, Radio-Canada.

Le géant Twitter définit les médias «financés par le gouvernement» comme des organes de presse qui pourraient être l'objet d'une ingérence du gouvernement dans le contenu éditorial, à un degré ou un autre.

M. Poilievre croit que cette définition s'applique à la CBC.

We must protect Canadians against disinformation and manipulation by state media.



That is why I’m asking @Twitter @elonmusk to accurately label CBC as “government-funded media”.



It is a fact. And Canadians deserve the facts. pic.twitter.com/V1GRFHIcvz