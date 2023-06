La lutte contre les importants incendies de forêt en Nouvelle-Écosse, qui ont forcé jusqu'ici au moins 21 000 personnes à quitter leur domicile, devait atteindre jeudi un point tournant.

Les responsables des pompiers s'inquiètent d'une résurgence de deux incendies majeurs, en raison d'une convergence de conditions climatiques.

Les incendies de forêt peuvent devenir des événements extrêmes lorsque la température dépasse 30°C, que l'humidité descend en dessous de 30% et que la vitesse du vent dépasse 30 km/h, et c'est précisément ce qui devrait se produire jeudi en Nouvelle-Écosse.

Les deux principaux incendies qui ne sont toujours pas maîtrisés, l'un dans la banlieue d'Halifax, l'autre dans le sud-ouest de la province, ont déjà détruit au moins 200 maisons et chalets.

Par contre, les pompiers ont indiqué jeudi matin que 50 % des incendies près d'Halifax avaient été maîtrisés et qu'ils n'avaient pas augmenté depuis mercredi.

Malgré cette bonne nouvelle, les responsables affirment que les pompiers sont désormais confrontés à des conditions de dessèchement, à une hausse des températures et à une augmentation de la vitesse du vent, ce qui créera un environnement très instable pour les incendies de forêt.

«Nous sommes loin d'être tirés d'affaire (...) Nous envisageons des taux de propagation potentiellement rapides et intenses», a déclaré jeudi David Steeves, technicien en ressources forestières au ministère provincial des Ressources naturelles, lors d'une séance d'information à Upper Tantallon.

Une grande partie de la province a connu un hiver très doux, avec très peu de neige, et il n'y a pas eu de précipitations importantes au cours des 12 derniers jours. De plus, le mois d'avril a été le plus sec jamais enregistré à l'aéroport international Stanfield d'Halifax.

Un autre facteur contributif a été la croissance rapide de la plus grande ville du Canada atlantique, qui a connu un boom de la construction au cours des dernières années. Le résultat a été la construction de grands lotissements à la périphérie de la capitale, mais avec en toile de fond de vastes forêts.

De l'aide d'Ottawa

À Ottawa, des responsables fédéraux ont annoncé jeudi que plus de 300 pompiers des États-Unis et d'Afrique du Sud étaient attendus au Canada pour lutter contre une saison des feux de forêt sans précédent. Au moins 100 pompiers américains devaient arriver en Nouvelle-Écosse au cours de la fin de semaine, et 200 autres d'Afrique du Sud seront probablement dirigés vers l'Alberta.

Pendant ce temps, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a écrit au premier ministre Justin Trudeau pour lui demander de l'aide.

Dans une lettre publiée mercredi, M. Houston écrit que la province souhaite davantage de bombardiers à eau et d'hélicoptères, et il soumet des demandes officielles de mousse anti-incendie, de 5000 tuyaux, de camions à quatre roues motrices et d'aide à l'établissement d'un camp de base pour 250 pompiers.

M. Houston souhaite également un accès anticipé au programme fédéral d'aide financière en cas de catastrophe, qui n'entre généralement pas en vigueur tant que la province n'a pas dépensé plus de 3 millions $ pour les secours.

Ottawa a annoncé jeudi qu'il avait approuvé l'appel à l'aide de la Nouvelle-Écosse, et les Forces armées canadiennes se préparent à fournir un soutien important, y compris une aide en matière de logistique et de ressources. Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré que l'aide commencera à arriver «espérons-le» d'ici la fin de la journée jeudi.

Qualité de l'air

Environnement Canada a émis des avertissements concernant la mauvaise qualité de l'air dans le comté de Shelburne, où un incendie de forêt qui s'est déclaré près du lac Barrington est devenu le plus important de toute l'histoire de la province, couvrant maintenant plus de 170 kilomètres carrés.

Dans la ville de Shelburne, tous les patients hospitalisés à l'hôpital Roseway ont été transférés dans d'autres établissements et l'hôpital a été fermé.

Une autre déclaration sur la qualité de l'air a été publiée pour Upper Tantallon et Hammonds Plains, en périphérie d'Halifax, car le feu de forêt non maîtrisé y était estimé à un peu plus de huit kilomètres carrés.

Des températures plus fraîches et des pluies régulières ne sont pas attendues avant vendredi soir.

Bien que la région de l'Atlantique soit mieux connue pour son temps détrempé au printemps, la Nouvelle-Écosse a enregistré 201 incendies de forêt cette saison, dont 28 au cours de la semaine dernière seulement. Ces incendies ont jusqu'à présent brûlé 190 kilomètres carrés de terres.