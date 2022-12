La société Cirium, qui procède à des analyses de l’industrie aéronautique, affirme que les deux plus grandes compagnies aériennes du Canada ont figuré au bas du classement en matière de ponctualité cette année.

La société de données indique que parmi les 10 plus grandes compagnies aériennes au Canada et aux États-Unis, Air Canada a été la pire et que WestJet Airlines a été la deuxième pire pour la ponctualité.

Cirium précise qu'Air Canada avait enregistré des arrivées à l'heure, c'est-à-dire à moins de 15 minutes de l'horaire prévu, pour environ 55,6% de ses quelque 143 000 vols à la mi-décembre. Ce pourcentage s’est élevé à 60,7% pour WestJet et ses quelque 89 000 vols.

Cirium affirme que le transporteur américain Delta Air Lines a affiché le meilleur classement, en vertu d’arrivées à l'heure pour environ 84% de ses 960 000 vols.

Les données n'incluent pas les innombrables problèmes de déplacements de la semaine dernière causés par les importantes tempêtes hivernales.

De son côté, Air Canada estime opérer «normalement faisant suite aux récentes conditions météorologiques extrêmes qui ont touché plusieurs aéroports au Canada et aux États-Unis», a expliqué le transporteur par courriel à Noovo Info.



L’entreprise dit s’être préparée en prévision de cette période en recrutant du personnel «pour ramener les effectifs à un niveau supérieur à celui d’avant la pandémie», ainsi qu’en préparant du matériel pour les conditions hivernales.

Avec des informations de Fanny Lachance-Paquette, Noovo Info.