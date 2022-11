Une mère de l'Alabama accuse la société mère de Pornhub d'avoir profité d'une vidéo montrant l'agression de son fils de 12 ans et d'avoir ignoré les demandes répétées de la police de la retirer.

AVERTISSEMENT : Certains détails de cette histoire pourraient déranger certains lecteurs.



Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.



Une poursuite intentée par la mère du garçon devant le tribunal de district américain en Alabama le mois dernier alléguait que l'homme a mis en ligne sur Pornhub «du matériel pornographique sexuellement violent d'enfants mineurs»

Rocky Shay Franklin, un résident de Greenville en Alabama âgé de 36 ans, a été condamné à 40 ans de prison le 17 mai après avoir plaidé coupable à deux chefs d'exploitation sexuelle d'un enfant, un chef de publicité pédopornographique et deux chefs d'accusation de distribution de pédopornographie.

La poursuite mentionnait que les forces de l'ordre de l'Alabama avaient reçu 67 avertissements du Centre national américain pour les enfants disparus et exploités (NCMEC) associés à l'adresse courriel de Franklin, conduisant à une perquisition et à une saisie le 17 octobre 2019.

«L'examen des appareils de Franklin a révélé des images troublantes de Franklin agressant sexuellement CV1 (un garçon de 12 ans) et un autre enfant mineur lié à CV1, ainsi que d'autres enfants mineurs non identifiés», selon le procès.

Aucune des allégations du procès n'a été testée devant un tribunal.

Le ministère américain de la Justice a déclaré lors d'un accord de plaidoyer que Franklin avait admis avoir incité deux mineurs à l'été 2018 à se livrer à des actes sexuellement explicites afin de produire des vidéos pour un site Web pornographique en ligne.

«Franklin a publié ces fichiers sur le site Web et a demandé des frais monétaires pour la distribution», a annoncé le département dans un communiqué de presse en mai dernier.

La poursuite a souligné que l'agression s'était produite alors que Franklin vivait avec la mère du garçon de juillet à octobre 2018.

Le défendeur s’était enregistré comme «acteur» sur le site, allègue la poursuite

L'homme américain avait examiné la plate-forme de MindGeek qui paie les gens pour leur contenu, avant de télécharger la vidéo de l'abus du garçon de 12 ans le 11 mai 2019, selon la poursuite.

«L'historique Web de Franklin a révélé que Franklin avait fait des recherches et découvert que Pornhub rémunère les «acteurs» pour les vues de contenu. Selon le site Web, «Viewshare» est un programme permettant aux membres Premium de recevoir une commission basée sur le nombre de vues téléchargées par un «acteur».

«L'analyse de l'historique Web de Franklin a révélé 121 entrées avec des liens ouverts vers Pornhub.com, où il a fourni, et les défendeurs MindGeek ont ​​​​acheté, des vidéos téléchargeables illustrant la victimisation sexuellement explicite de Franklin de CV1.»

Les vidéos de l'abus, qui ont été vendues entre 5 et 20 dollars, ont été vues plus de 188 000 fois sur Pornhub, selon le procès.

MindGeek a son siège social à Montréal ainsi que plusieurs bureaux satellites à travers le monde.

Franklin et MindGeek sont désignés comme défendeurs dans la poursuite civile, ainsi que plusieurs autres, dont MG Freesites Ltd., MindGeek USA Inc., MG CY Holdings, MindGeek Content RT Limited et une société à numéro basée à Montréal faisant affaire sous le nom de «MindGeek». La poursuite demande des dommages-intérêts non spécifiés.

CTV News a contacté MindGeek pour qu’elle réagisse aux allégations, mais la société n'a pas encore répondu.

La police a demandé trois fois que les vidéos soient supprimées

Les vidéos en ligne ont existé sur Pornhub, le plus grand site pornographique au monde, pendant sept mois avant d'être supprimées, mais pas avant que les forces de l'ordre ne demandent à plusieurs reprises au propriétaire de Pornhub de les supprimer, selon les allégations de la poursuite.

Le document affirmait que la police avait demandé pour la première fois que la vidéo soit supprimée aux environs du 18 novembre 2019. La police a constaté le 26 novembre que les images étaient toujours là. La troisième demande, qui a eu lieu le 12 décembre 2019, demandait à MindGeek de supprimer la vidéo, ce qui s'est finalement produit le lendemain.

«À aucun moment, les défendeurs MindGeek n'ont tenté de vérifier l'identité ou l'âge de CV1, de s'enquérir de son statut d'enfant mineur, de victime de trafic sexuel. Au lieu de cela, les défendeurs MindGeek ont ​​continué à diffuser ces images dans le monde entier à des fins lucratives même après que les forces de l'ordre ont informé les défendeurs que les images contenaient de la pornographie juvénile», a allégué la poursuite.

MindGeek est accusé d'avoir fermé les yeux sur la présence de contenus d'exploitation sexuelle sur leurs sites Web, ce qui a entraîné chez le jeune garçon des «blessures physiques, mentales et émotionnelles traumatisantes et bouleversantes».

«La conduite des défendeurs était imprudente et/ou intentionnelle, et extrême et scandaleuse, en ce que la diffusion publique de matériel sexuellement violent de CV1, un enfant mineur, à des fins lucratives est de caractère si scandaleux et si extrême qu'elle va au-delà des limites possibles de la décence, et est considérée comme atroce et tout à fait intolérable dans une société civilisée», dénonce la poursuite.

Au cours des deux dernières années, la société mère de Pornhub a fait face à de multiples poursuites, principalement intentées aux États-Unis, par des personnes accusant le géant du porno d'héberger des vidéos sexuellement explicites de personnes, parfois mineures, sans leur consentement et de monétiser le contenu.

MindGeek a nié les allégations et a déclaré dans le passé qu'il avait une politique de «tolérance zéro» pour le matériel d'abus sexuel d'enfants et le contenu sexuellement explicite partagé sans consentement.

Dans un coup dur pour les opérations du site, Visa et Mastercard ont suspendu leurs liens avec la branche publicitaire de MindGeek en août dernier après qu'un procès a soulevé des questions quant à savoir si les sociétés de paiement pouvaient faciliter la pédopornographie.

Un juge californien a rejeté une action en justice d'une femme qui alléguait que l'entreprise avait facilité la distribution de pornographie juvénile sur Pornhub et d'autres sites Web MindGeek.

L'année dernière, une femme de l'Alberta a raconté à CTV News son épreuve cauchemardesque pour supprimer toutes les traces de son agression sexuelle enregistrée sur vidéo du plus grand site Web pornographique au monde.

«Je ne suis même pas consciente. Je ne bouge pas», a-t-elle déclaré à W5. «Vous pouvez dire qu'il n'y avait pas de consentement dans la vidéo.»

Les deux chefs de l'empire du porno montréalais, le PDG Feras Antoon et le chef de l'exploitation David Tassillo, ont quitté MindGeek en juin dernier. Dans un communiqué, la société a déclaré que les départs étaient prévus des mois auparavant et n'avaient rien à voir avec l'attention récente des médias sur les poursuites de Pornhub.