Réagissant à la mise à jour économique du ministre des Finances du Québec, Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste sénior chez IA Groupe financier, estime que les scénarios de Québec «sont raisonnables» vis-à-vis la croissance économique de la province quoique un peu timides.

Dans son premier scénario, le gouvernement du Québec estime que l’économie de la province sera en hausse de 0,7% en 2023 alors que le deuxième scénario, plus pessimiste, met à l’avant-plan une récession avec un recul de 1% de la croissance économique.

Sébastien McMahon fait savoir que les projections des économistes du secteur privé, dont les siennes, prévoient des risques de récession un peu plus élevés.

«On s’attend à ce que les risques de récession soient plus élevés que le 50-50 dont parlait le gouvernement. Nous sommes plus à 70% ou 80% de risques. Donc, le scénario nous va, mais les probabilités sont peut-être un peu faibles», explique-t-il.

«Les reins solides»

Le ministre des Finances, Eric Girard, affirme que Québec possède une réserve de huit milliards de dollars pour soutenir l’économie si le scénario de récession se concrétise.

M. McMahon estime qu’il reste maintenant à savoir si le gouvernement pigera ou non dans le Fonds des générations.

«Le Fonds des générations ça sert à l’équité intergénérationnelle, mais on peut dire que la situation actuelle est un peu anormale avec la pandémie, la sortie de pandémie et l’inflation très élevée, donc on verra», estime-t-il répétant que «Québec a les reins assez solides pour faire face à une récession».

Récession : différents impacts

La récession, s’il y a lieu, se manifestera de différentes façons au Québec. Sébastien McMahon croit que l’immobilier sera au front alors que le taux directeur est passé en quelques mois de 0,25 % à 4,25 % et que les taux hypothécaires ont ainsi augmenté.

«On commence déjà à voir un ralentissement de l’activité économique, les prix baissent un peu. Les prix devraient baisser encore un peu plus en 2023 donc ça veut dire moins de transactions et moins de construction», explique-t-il.

Concernant la consommation, M. McMahon parle de l’effet boule de neige.

« Si le prix de la maison baisse, l’effet de richesse est négatif donc les gens vont consommer un petit peu moins. Mais, une récession profonde, ce n’est vraiment pas notre scénario de base», affirme-t-il.

Sébastien McMahon n’est pas inquiet non plus pour la situation des emplois alors que de nombreuses entreprises cherchent actuellement de la main-d’œuvre.

«On devrait éviter de voir des mises à pied massives», estime-t-il.

L’économiste rappelle que le taux de chômage est à 3,8% au Québec, «le taux le plus faible de son histoire» et «le plus faible au Canada».

«Le gouvernement s’attend à ce que le taux de chômage monte à 5% ou 5,5%. Un taux de chômage qui augmente un peu, mais ce n’est pas une récession comme 2008 ou 2020», croit-il.

Des baisses d'impôts?

Finalement, Sébastien McMahon n’est pas certain que la baisse d’impôts envisagée par le gouvernement du Québec pour le printemps prochain soit une bonne idée.

«Il faut se rendre au mois de mars, je ne suis pas certain que l’économie va être assez en bon état pour qu’on puisse se permettre ça, honnêtement», affirme-t-il.

Il précise toutefois que si jamais le Québec est en récession et que les reins de l’État sont assez solides, «de redistribuer un peu de richesse ça peut être bien perçu.»

M. McMahon ajoute qu’il faut quand même faire attention : «Quand la Banque centrale fait quelque chose et que le gouvernement fait l’inverse, ça peut mettre un peu de confusion et avoir l’effet inverse.»

Voyez l’entrevue complète de Sébastien McMahon de jeudi au bulletin Noovo Le Fil 22 avec Michel Bherer dans la vidéo ci-haut.

Rédigé par Jennifer Gravel pour Noovo Info