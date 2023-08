Postes Canada a continué de voir ses produits chuter au cours du dernier trimestre, ses pertes ayant augmenté de 59 %.

Dans un communiqué publié vendredi, la société d’État a déclaré une perte avant impôts de 254 millions $ pour son deuxième trimestre, contre 160 millions $ de pertes l’année précédente.

Le principal opérateur postal du pays affirme que les revenus ont diminué de 78 millions $, soit 6 %, comparativement à la même période en 2022, en raison de baisses dans tous les secteurs d’activité.

Postes Canada affirme qu’un marché de plus en plus concurrentiel pour la livraison de colis a continué à réduire les revenus tout au long du premier semestre de 2023, tandis que le courrier transactionnel et les livraisons du secteur Marketing direct ont également chuté dans le contexte des budgets promotionnels restreints des entreprises.

Les coûts d’exploitation de Postes Canada ont augmenté de 1,7 %, ou 31 millions $, au cours du trimestre terminé le 30 juin par rapport à la même période l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des investissements autres qu’en capital dans la technologie et les opérations.

Postes Canada, dont le dernier bénéfice annuel remonte à 2017, a annoncé en juin un plan de transformation ciblant le marché du commerce électronique pour la livraison de colis, mais excluant toute réduction de personnel.