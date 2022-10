Postes Canada débarque avec un nouveau service de prêts, le prêt MonArgent Postes Canada. Le service se veut un programme de prêt personnel accessible à tous les Canadiens «d’un océan à l’autre».

Ce nouveau service est offert en partenariat avec le Groupe Banque TD qui a procédé à son lancement national, mercredi.

«Nous sommes fiers d’offrir un prêt inclusif et plus accessible à la population canadienne […] nous croyons qu’une offre élargie de services financiers peut contribuer à rassembler et à renforcer le pays», a déclaré le président-directeur général de Postes Canada, Doug Ettinger.

À lire également:

MonArgent offre des prêts personnels de 1000$ à 30 000$ avec des taux d’intérêt fixes ou variables. Les prêts peuvent être d’une durée d’un à sept ans.

L’objectif est de faciliter l’accès à ce type de prêts, notamment aux régions éloignées, ainsi qu’aux communautés autochtones.



Selon Postes Canada, un test de marché a démontré que le service permet également de répondre aux besoins des personnes qui n’ont pas de cote de crédit.

Le personnel des bureaux de poste de la société d’État a reçu une formation afin de pouvoir guider les personnes qui souhaiteraient faire une demande de prêt.

Pour être éligible au programme, une personne doit avoir la citoyenneté canadienne ou être un résident permanent du Canada et être un adulte ayant un revenu d’au moins 1000$ par année.

De plus, l’appliquant ne doit pas avoir déclaré faillite au cours des 24 derniers mois de sa demande et doit posséder un compte-chèques ou épargne avec une institution bancaire canadienne. Les prêts ne peuvent être obtenus au bénéfice d’une autre personne.

Il est possible de faire une demande sur le site web de Postes Canada ou par téléphone.

Avec des informations de CTV News.