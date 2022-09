Un reportage du journaliste Jean-Simon Bui pour le compte de Noovo Info fait réagir: dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, les employés sont de plus en plus jeunes...

Félix-Antoine a 12 ans, et il travaille depuis six mois. Il a d’ailleurs conservé trois quarts de travail depuis la rentrée, le vendredi soir, le samedi et le dimanche, pour un total de 9h à 13h par semaine. Son travail est apprécié, au point que le restaurant a publié un hommage à son endroit sur sa page Facebook.



François Lambert, Déborah Cherenfant, Dominic Vallières et Maude Goyer ont débattu du sujet à l'émission animée par Michel Bherer. Voyez l'épisode en rattrapage.