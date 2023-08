Une nouvelle tendance semble se dessiner d’après des chiffres de Statistique Canada, alors que les Canadiens achètent visiblement de moins en moins d’alcool.



Différents facteurs peuvent expliquer cette baisse, selon le spécialiste et professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie Sylvain Charlebois.

«C’est un réalignement. Il y a deux choses qui se passent : le cannabis est légal depuis quelque temps, donc les gens se dirigent tranquillement pas vite vers d’autres choses, et les produits sans alcool sont de plus en plus populaires», a expliqué le professeur sur les ondes de Noovo Info.

Voyez son analyse dans la vidéo accompagnant ce texte.

La qualité des différentes gammes de produits sans alcool s’étant progressivement améliorée, cela peut en effet avoir influé sur les choix de certains Canadiens.

Le fait que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment identifié l’alcool comme étant un produit possiblement cancérigène peut avoir eu un impact sur la consommation d’alcool des Canadiens.

La température n’est pas à ignorer non plus. «La consommation d’alcool, ça se produit souvent quand il fait beau. Il n’a pas fait très beau cet été», relève Sylvain Charlebois.

Un automne difficile à prévoir

Alors que la fermeture de la chaîne Juliette & Chocolat a surpris plusieurs Québécois, Sylvain Charlebois s’attend à voir d’autres franchises mettre la clé sous la porte éventuellement.

«C’est très difficile pour le service alimentaire de façon générale, on le voit. Partout au pays, ça va être de plus en plus difficile. On s’attend à un automne très difficile. Le coût des intrants et de la main-d’œuvre augmente», explique M. Charlebois.

Des baisses de prix à venir?

Le spécialiste en politiques agroalimentaires s’attend à ce que certains produits baissent de prix éventuellement. Celle-ci pourrait concerner certains ingrédients, comme la farine, le sucre ou le café.

Pour l’intervention intégrale de M. Charlebois, visionnez la vidéo liée à l’article.