Autre rebondissement d’un épisode déroutant: Vladimir Poutine a rencontré Yevgeny Prigozhin au Kremlin quelques jours après que le chef des mercenaires russes a dirigé une rébellion de courte durée, a affirmé lundi un porte-parole du gouvernement.

Cette rencontre soulève des questions sur le pouvoir et l'influence de chacun de ces hommes.



La réunion de trois heures a eu lieu le 29 juin et a également impliqué des commandants de la société militaire privée Wagner, dirigée par Prigozhin, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Poutine a alors évalué les tactiques de Wagner sur le champ de bataille en Ukraine – où les mercenaires ont combattu aux côtés des troupes russes – ainsi que de la révolte elle-même. Les forces de Wagner ont ensuite prêté allégeance à Poutine, selon Peskov.

La confirmation que Poutine a rencontré Prigozhin en personne, lui qui a dirigé des troupes dans une marche vers Moscou le mois dernier pour exiger un changement de ministre de la Défense, était extraordinaire. Bien que Poutine a qualifié Prigozhin de traître lorsque la révolte a éclaté, le dossier criminel monté contre le chef mercenaire a été abandonné plus tard. Son sort final reste incertain.

Ce qui rend la réunion encore plus inhabituelle, c'est que, jusqu'à très récemment, Poutine avait nié tout lien entre l'État et les forces de Prigozhin. Bien que les mercenaires sont illégaux en Russie, les troupes de Wagner ont combattu pour les intérêts russes à travers le monde et ont joué un rôle crucial dans la capture de Bakhmut lors de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Cependant, pendant toute la guerre, Prigozhin a critiqué les décisions prises par les hauts gradés militaires russes, ce qui a créé des tensions avec le Kremlin et a culminé le 24 juin avec une mutinerie armée où il a conduit ses combattants en Russie.

L'autorité de Poutine remise en question

La rébellion a affaibli considérablement l'autorité de Poutine, même si Prigozhin affirmait que le soulèvement ne visait pas le président, mais plutôt à destituer le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, et le chef militaire, le général Valery Gerasimov. Prigozhin a mis fin à sa mutinerie après qu'un accord a été conclu pour qu'il se rende au Bélarus.

Le ministère russe de la Défense a publié lundi une vidéo mettant en vedette Gerasimov – la première fois qu'il est apparu depuis la rébellion.

Les deux mises à jour semblent être une nouvelle tentative du Kremlin pour montrer qu'il est aux commandes après une période tumultueuse. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens, notamment sur l'accord qui a mis fin à la révolte de Prigozhin.

Quelques jours après la révolte, le président bélarussien Alexandre Loukachenko a déclaré que Prigozhin était en Biélorussie. Mais la semaine dernière, le président a déclaré que le chef mercenaire était en Russie tandis que ses troupes restaient dans leurs camps.

Une réunion à plus de 30 personnes

Peskov a déclaré que lors de la réunion du 29 juin, Poutine a offert une «évaluation» des actions de Wagner sur le champ de bataille en Ukraine et «des événements du 24 juin». Le président a également «écouté les explications des commandants et leur a proposé des options pour une future affectation et une utilisation ultérieure au combat», a déclaré le porte-parole du Kremlin.

«Les commandants ont présenté leur version de ce qui s'est passé. Ils ont souligné qu'ils étaient des partisans fervents et des soldats du chef de l'État et du commandant en chef, et ont également déclaré qu'ils étaient prêts à continuer à se battre pour leur patrie.» - Dmitry Peskov

Au total, 35 personnes ont participé à la réunion, a déclaré Peskov.

Et la guerre continue

Pendant ce temps, une frappe aérienne russe sur une école dans le sud de l'Ukraine a tué quatre adultes alors que des personnes se rassemblaient pour recevoir une aide humanitaire, a déclaré lundi le gouverneur de la région de Zaporijjia, en Ukraine, qualifiant l'attaque de «crime de guerre».

Trois femmes et un homme, tous âgés de la quarantaine, ont été tués dans la frappe dimanche dans la ville d'Orikhiv, a déclaré le gouverneur Yuriy Malashko.

Une bombe aérienne guidée a provoqué une explosion à l'école, a déclaré Malashko, sans fournir de preuves. Onze autres personnes ont été blessées dans l'attaque, a-t-il ajouté.

Au total, la Russie a bombardé 10 localités de la province au cours d'une journée, a-t-il déclaré.

Moscou nie cibler des lieux civils. La Russie a été accusée à de nombreuses reprises de le faire et de commettre d'autres crimes de guerre depuis son invasion de l'Ukraine voisine en février 2022.

En mars, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour crimes de guerre, l'accusant de responsabilité personnelle dans l'enlèvement d'enfants en Ukraine.

Des enquêtes sont également en cours en Ukraine, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Le Centre international pour la poursuite du crime d'agression contre l'Ukraine, situé à La Haye, aide à ces enquêtes.

La province de Zaporijjia abrite la plus grande centrale nucléaire d'Europe, que les forces russes ont saisie au début de la guerre, et fait partie des quatre régions de l'Ukraine que Poutine a annexées illégalement l'année dernière. La reconquête de la province est l'un des objectifs d'une contre-offensive ukrainienne.

Selon un résumé du bureau présidentiel ukrainien, les attaques aériennes russes se sont poursuivies dans toute l'Ukraine entre dimanche et lundi.

Dans la région de Donetsk à l'est, les Russes ont utilisé des avions, des systèmes de missiles et de l'artillerie lourde pour bombarder des zones résidentielles de six villes et villages, blessant une personne, a rapporté le bureau.

L'armée russe a attaqué des zones résidentielles de Kherson, la capitale régionale d'une province du même nom. Une femme de 66 ans a été blessée, a déclaré le bureau présidentiel.