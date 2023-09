Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré lundi que l'accord sur les céréales qui permet normalement à l'Ukraine d'exporter en toute sécurité ses céréales par la mer Noire ne sera pas rétabli tant que l'Occident n'aura pas rempli ses obligations visant à faciliter les exportations agricoles russes.

Poutine a fait cette déclaration à l'issue de discussions avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan qui, avec l'ONU, a facilité l'accord considéré comme vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. L'Ukraine et la Russie sont d'importants fournisseurs de blé, d'orge, d'huile de tournesol et d'autres produits dont dépendent les pays en développement.



Cependant, la Russie a refusé de prolonger l'accord en juillet, se plaignant qu'un accord promettant de lever les obstacles aux exportations russes de produits alimentaires et d'engrais n'ait pas été honoré. Elle a déclaré que les restrictions sur l'expédition et l'assurance entravaient son commerce agricole, bien qu'elle ait expédié des quantités record de blé depuis l'année dernière.

Poutine a déclaré que si ces engagements étaient honorés, la Russie pourrait revenir à l'accord «dans les prochains jours».

Il a également déclaré que la Russie était sur le point de finaliser un accord pour fournir gratuitement des céréales à six pays africains. Le dirigeant russe a ajouté que la Russie expédierait 1 million de tonnes métriques (1,1 million de tonnes) de céréales bon marché en Turquie pour traitement et livraison aux pays pauvres.

Depuis que Poutine s'est retiré de l'initiative sur les céréales, Erdogan a promis à plusieurs reprises de renouveler les arrangements qui ont contribué à éviter une crise alimentaire dans certaines parties de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie.

Beaucoup dépend des pourparlers pour l'approvisionnement alimentaire mondial, et les analystes avaient prévu que Poutine allait durcir le ton.

«J'ai le sentiment que Poutine reconnaît le levier dont il dispose en utilisant la nourriture comme arme économique, et qu'il se battra pour obtenir tout ce qu'il peut en termes de concessions sur sa liste de souhaits.» - Tim Benton, expert en sécurité alimentaire au sein du groupe de réflexion Chatham House

Ces concessions pourraient inclure les exportations de céréales russes, d'engrais, ou des questions plus larges, a-t-il déclaré.

Les données du Centre de coordination conjoint à Istanbul, qui a organisé les expéditions en provenance de l'Ukraine, montrent que 57% des céréales en provenance d'Ukraine ont été destinées aux pays en développement, la Chine étant la principale destination avec près d'un quart des livraisons.

La réunion a eu lieu dans le contexte de la récente contre-offensive de l'Ukraine contre les forces d'invasion du Kremlin.

Remplacement et démission du ministre ukrainien de la Défense

Dans les derniers développements, le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a annoncé dimanche que le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, serait remplacé cette semaine. Le poste nécessite de «nouvelles approches», a déclaré Zelenskyy, sans donner de détails. Reznikov a publié lundi une photo de sa lettre de démission.

En plus de se retirer de l'accord sur les céréales, la Russie a attaqué à plusieurs reprises la région d'Odessa, où se trouve le principal port de la mer Noire de l'Ukraine. Lundi, la force aérienne ukrainienne a annoncé avoir intercepté 23 des 32 drones qui ont visé les régions d'Odea et de Dnipropetrovsk, mais n'a pas précisé les dommages causés par les drones qui ont réussi à passer.

Le président turc entretient des liens étroits avec Poutine depuis les 18 mois de guerre en Ukraine. La Turquie n'a pas rejoint les sanctions occidentales contre la Russie suite à son invasion, devenant ainsi un partenaire commercial majeur et une plaque tournante logistique pour le commerce extérieur de la Russie.

En ouvrant les pourparlers, Poutine a évoqué divers domaines de coopération bilatérale, tels qu'un projet de hub gazier russe en Turquie et la construction de la première centrale nucléaire là-bas, dans laquelle Moscou est activement impliqué.

Cependant, la Turquie, membre de l'OTAN, a également soutenu l'Ukraine en envoyant des armes, en rencontrant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et en soutenant la candidature de Kyiv à l'adhésion à l'OTAN.

Erdogan a irrité Moscou en juillet lorsqu'il a autorisé cinq commandants ukrainiens à rentrer chez eux. Les soldats avaient été capturés par la Russie et remis à la Turquie à condition de rester là-bas pendant la durée de la guerre.

Poutine et Erdogan, des dirigeants autoritaires au pouvoir depuis plus de deux décennies, sont censés entretenir des relations étroites, forgées à la suite d'un coup d'État manqué contre Erdogan en 2016, lorsque Poutine a été le premier grand dirigeant à lui offrir son soutien.

Le sommet de Sotchi fait suite à des discussions entre les ministres des Affaires étrangères russe et turc jeudi, au cours desquelles la Russie a remis une liste des actions que l'Occident devrait entreprendre pour que les exportations de la mer Noire de l'Ukraine puissent reprendre.

Erdogan a manifesté de la sympathie pour la position de Poutine. En juillet, il a déclaré que Poutine avait «certaines attentes vis-à-vis des pays occidentaux» concernant l'accord de la mer Noire et qu'il était «essentiel que ces pays agissent en ce sens».

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a récemment envoyé au ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, des «propositions concrètes» visant à permettre les exportations russes vers les marchés mondiaux et à relancer l'initiative de la mer Noire. Mais Lavrov a déclaré que Moscou n'était pas satisfait de la lettre.

Décrivant les «efforts intensifs» de la Turquie pour relancer l'accord, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré qu'il s'agissait d'un «processus visant à mieux comprendre la position et les demandes de la Russie, et à y répondre».